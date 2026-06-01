Sarriá (PSOE), sobre los cambiadores inclusivos en Murcia: "No era un capricho sino una necesidad urgente"

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Regina Sarría, ha celebrado el comienzo de las obras para que se empiecen a implantar cambiadores inclusivos en espacios públicos municipales, un asunto que su partido llegó a llevar al Pleno.

"Nuestra propuesta no era un capricho sino una necesidad urgente", ha añadido, según han informado desde el partido.

En este sentido, Sarría ha lamentado que "lo que ayer era para la concejala Carreño un 'mastodonte' de 100.000 euros que no sabía dónde ubicar, hoy se presenta como 'Red Prioridad Uno', con nombre propio y fotografías".

La Cárcel Vieja y el Edificio de Servicios Municipales de Abenarabi contarán con los dos primeros cambiadores inclusivos de Murcia dotados de grúas de techo para transferencias, camillas de cambio para adultos, inodoros adaptados, lavabos ergonómicos, módulos específicos para personas ostomizadas, sistemas de alarma y climatización, permitiendo así ofrecer condiciones adecuadas de higiene, seguridad y autonomía.

La edil socialista ha destacado que "lo importante es que llegue a hacerse realidad y que no ocurra como con tantos otros anuncios de este equipo de Gobierno, que se quedan solo en titulares". Asimismo, ha defendido que Murcia "tiene que avanzar en materia de inclusión y esta red de cambiadores inclusivos debe implantarse cuanto antes en edificios municipales de todo el municipio".

Por último, ha destacado el papel que jugaron las familias que "no se resignaron y alzaron la voz para que esta justa reivindicación dejara de estar invisibilizada e ignorada por el PP en el Ayuntamiento de Murcia".