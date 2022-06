SATSE Murcia asistirá a la manifestación de 'Unidad Enfermera' del próximo 18 de junio en Madrid

MURCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE Murcia apoya y asistirá a la manifestación convocada para el próximo 18 de junio, en Madrid, en defensa de los derechos de enfermeras y enfermeros y de la sanidad pública, por 'Unidad Enfermera', que aglutina a organización colegial, Sindicato, sociedades científicas, estudiantes y decanos.

"El próximo 18 de junio no será una fecha cualquiera para las más de 6.000 enfermeras de la Región (más de 300.000 de nuestro país)", después de muchos años de recortes, precariedad y promesas incumplidas, "el colectivo profesional sanitario más numeroso de nuestro país, y responsable directo de la atención y cuidados cualificados a la población, nos manifestaremos para defender nuestros derechos y, sobre todo, los de más de 47 millones de personas", explica el Sindicato.

Procedentes de la Región de Murcia y del resto del Estado, enfermeros recorrerán las calles del centro de Madrid para que el conjunto de administraciones públicas, instituciones y partidos políticos sepan que "la poca paciencia que nos quedaba ya se ha agotado y que ha llegado el momento de las soluciones reales y con resultados concretos".

La protesta saldrá de la plaza de Jacinto Benavente, dirección Congreso de los Diputados y finalizará en el Ministerio de Sanidad, "para visibilizar quienes son los responsables de la actual situación de abandono, penosidad y precariedad de la sanidad pública de nuestro país y de sus profesionales".

"Les diremos, alto y claro, que no nos creemos ya ninguna de sus promesas, las de antes y las de durante la pandemia del Covid-19, porque la realidad sigue siendo la que cualquier paciente y ciudadano puede lamentablemente constatar. Esperas de días y meses para una consulta, prueba o intervención quirúrgica, colapso y saturación en hospitales y centros de salud, profesionales sobrecargados que no dan abasto" y es que "no tenemos la sanidad que los españoles y murcianos queremos y necesitamos; tenemos la sanidad que unos pocos deciden que debemos tener".

"Necesitamos que realmente prioricen en su acción gubernamental y política la mejora de nuestra sanidad con más medios y recursos y, en el caso de las enfermeras y enfermeros, con plantillas suficientes que puedan trabajar en condiciones dignas que les permitan ofrecer la atención y cuidados que quieren dar a sus pacientes", añade el Sindicato.

Asuntos que entienden prioritarios, además de mejorar y reforzar el sistema sanitario, son garantizar la seguridad asistencial de cualquier persona cuando debe acudir a un hospital y centro de salud o se encuentra en una residencia de mayores, a través de una dotación adecuada de enfermeras y enfermeros, y luchar, de forma conjunta y coordinada en todo el Estado, contra las agresiones que sufren éstos y otros profesionales sanitarios.

También hay que acabar con la discriminación que sufren las enfermeras y enfermeros al no permitir su acceso al Grupo A, sin subgrupos, lo que impide su desarrollo y avance profesional, a pesar de que no existen diferencias en cuanto al nivel académico entre disciplinas de cualquier área de conocimiento. Se priva así a ciudadanos y profesionales de su acreditada capacidad del liderazgo en la gestión sanitaria de los centros y también de la investigación para el beneficio de los pacientes, resalta SATSE.

El próximo18 de junio, las enfermeras y enfermeros de la Región, junto a los compañeros del resto de autonomías, "nos mostraremos como un colectivo fuerte, unido y muy orgulloso de ser el "motor" de nuestro sistema sanitario".

Para ello, "volvemos a animar a todos nuestros compañeros y compañeras para que participen en la manifestación y, voz a voz, generemos un 'estruendo' que no podrán dejar de oír, por mucho que quieran, todos los responsables públicos y políticos de nuestro país "por nuestra profesión y la sanidad".

'Unidad Enfermera' está constituida por el Consejo General de Enfermería (CGE), el Sindicato de Enfermería, SATSE, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE), Sociedades Científicas Enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE).