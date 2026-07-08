La sede de la Consejería de Infraestructuras estrena señalética accesible con braille, lectura fácil y pictogramas

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, la directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Copete, y la secretaria de la Junta Directiva de Plena Inclusión regional - CARM

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, departamento competente en materia de accesibilidad universal, ha implantado en las instalaciones de su sede administrativa señalética accesible diseñada para facilitar la orientación y la autonomía de todas las personas que vayan a realizar cualquier gestión en el edificio.

El consejero Jorge García Montoro, la directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Copete, y la secretaria de la Junta Directiva de Plena Inclusión Región de Murcia, Rosa García Iniesta, inauguraron este miércoles las nuevas indicaciones colocadas en los principales espacios de la Consejería, según informa la Comunidad.

García Montoro, que preside además el Consejo Asesor Regional de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, ha destacado que "las administraciones públicas debemos ser las primeras en dar ejemplo y garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder y orientarse de forma autónoma, sencilla y comprensible en los edificios públicos".

El responsable regional de Infraestructuras ha subrayado que "estas actuaciones benefician especialmente a las personas con discapacidad, pero también mejoran la experiencia y la comprensión de cualquier ciudadano que acuda a realizar una gestión administrativa".

LECTURA FÁCIL, PICTOGRAMAS ESTANDARIZADOS Y BRAILLE

La nueva señalética cumple la norma UNE 170002 e incorpora lectura fácil, pictogramas estandarizados e información táctil mediante braille y caracteres en alto relieve cuando es necesario.

Además, se han instalado vinilos y guías podotáctiles, se ha adaptado el acceso interior al edificio y se ha reorganizado parte de los espacios e itinerarios. Para ello, previamente, técnicos de la federación realizaron un diagnóstico integral donde identificaron las barreras físicas, sensoriales y cognitivas y definieron las soluciones más adecuadas.

Una vez instalada la nueva señalética fue testada por personas con discapacidad intelectual, que evaluaron las medidas implantadas para comprobar su eficacia o proponer mejoras.

En este sentido, Copete destacó que "esta nueva señalética es el resultado de un trabajo conjunto con las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad. Hemos querido escuchar a quienes mejor conocen las necesidades de las personas para diseñar soluciones que realmente sean útiles".

La Consejería de Infraestructuras continúa trabajando en nuevas actuaciones de accesibilidad física del edificio, entre ellas la adaptación plena de todos los aseos y la redacción del proyecto de renovación del espacio exterior y de la accesibilidad en la zona de acceso principal al edificio.

NUEVA IMAGEN DEL SAC

El proyecto se extiende también a la Oficina de Asistencia en Materia de Registros (OAMR), dependientes del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital.

Se trata de ventanillas de atención ciudadana que se encuentran ubicadas en otros edificios administrativos, como es el caso del edificio de Infraestructuras, donde también se ha llevado a cabo una renovación de la imagen y parte del mobiliario.

La nueva imagen del SAC, diseñada de manera conjunta con el Cermi RM, se une a otras actuaciones como la implantación en todas las oficinas de bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva o la puesta a disposición de los usuarios de un servicio de intérprete en lengua de signos.

"La accesibilidad también se construye desde la forma en la que atendemos a las personas. Queremos que cualquier ciudadano pueda entrar en un edificio público, orientarse con facilidad y realizar sus gestiones de la manera más autónoma posible", ha explicado la directora general de Calidad.