La sede del Gobierno regional en Lorca abrirá sus puertas a comienzos de 2026

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, visitan las obras de rehabilitación de la Cámara Agraria de Lorca, futura sede del Gobierno regional en la localidad. - CARM

LORCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La restauración del edificio de la Cámara Agraria de Lorca concluirá antes de final de año y su apertura como sede del Gobierno regional en la ciudad del sol y como Museo de las Cámaras Agrarias se producirá a comienzos de 2026, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha visitado este miércoles las obras de rehabilitación de este inmueble histórico, único ejemplo de arquitectura modernista en la ciudad.

Durante su visita, el jefe del Ejecutivo regional ha informado de que los trabajos "están muy avanzados" y ha subrayado que la rehabilitación "ha respetado los elementos originales de un edificio modernista que tiene un valor histórico para toda la ciudad".

Además, el máximo responsable autonómico ha puesto en valor que este inmueble vaya a convertirse en la sede del Gobierno regional en la localidad, y ha afirmado que "Lorca merecía y necesitaba tener esa cercanía y esa mayor conexión con la Administración regional".

El proyecto de obra está formado por tres plantas: una planta baja destinada a albergar una exposición permanente sobre las Cámaras Agrarias de la Región de Murcia; una primera planta destinada a zona administrativa y despachos y que actuará como sede del Gobierno regional, y una segunda planta en la que se ha preparado una sala diáfana de usos múltiples, para exposiciones, conferencias, charlas o proyecciones.

El edificio mantendrá elementos originales de gran valor, como las columnas de hierro fundido, las vigas de madera del techo o las molduras de estilo modernista.

Las columnas, en concreto, han sido sometidas a un profundo tratamiento de limpieza para eliminar las sucesivas capas con las que habían sido repintadas y devolverlas a su estado original. En el caso de las molduras, se han empleado los restos conservados de tres de ellas para replicarlos e integrarlos en el techo, en el que quedarán también a la vista las vigas originales.

Los trabajos ya han concluido fases esenciales, como la consolidación y revestimiento de muros, la instalación de fontanería y saneamiento, la instalación eléctrica o los elementos de seguridad y cámaras de vigilancia.

En la actualidad, las obras de rehabilitación y adecuación alcanzan un 95 por ciento de ejecución en el capítulo de albañilería, mientras que los trabajos de climatización, instalación eléctrica y ventilación están completamente concluidos.

RESPETO A LOS ELEMENTOS ORIGINALES DEL EDIFICIO

Durante las obras se ha tenido especial cuidado a la hora de recuperar y respetar los elementos originales del edificio, como vigas de madera a las que se ha retirado el revestimiento de yeso para darle valor, limpiándolas y aplicándoles un tratamiento fungicida para su mayor durabilidad.

Esta misma semana se ha iniciado la ejecución del sistema de aplacados y revestimientos de madera, considerado como uno de los capítulos más relevantes y sensibles de la obra.

Una vez que concluya esta parte se procederá a la instalación de carpinterías para, posteriormente, acometer los trabajos finales de iluminación y musealización, y concluir así la recuperación del inmueble dentro de los plazos previstos.

En las obras se incluye, además, la instalación de un ascensor con capacidad para seis personas y la recuperación de otro elemento de gran valor arquitectónico, como es la escalera y su balaustrada, también de hierro fundido y ejemplo de estilo modernista.

La Comunidad ha tenido en cuenta que esta restauración no sólo va a permitir recuperar un edificio singular, sino que va a contribuir a revitalizar la actividad comercial, social y turística en el centro de la ciudad.