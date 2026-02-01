El SEF incorpora a su oferta de cursos 58 nuevas especialidades técnicas en sectores con alta demanda de profesionales

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social incorpora este año a la oferta formativa del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 58 nuevas especialidades profesionales vinculadas a sectores que cuentan con una mayor demanda de trabajadores, como el industrial y el náutico.

En este sentido, el mayor número de nuevos certificados profesionales que el SEF incorpora este año a su catálogo de cursos gratuitos se concentra en las familias profesionales de 'Electricidad y Electrónica', que suma diez especialidades, seguida de 'Fabricación Mecánica', que incorpora ocho, y la de 'Transporte y mantenimiento de vehículos', con siete.

De este modo, el SEF ofrece por primera vez este año cursos gratuitos para obtener los certificados profesionales de 'Soldadura con electrodo revestido y TIG', 'Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales' y 'Pintura, reparación y construcción de elementos de plástico reforzado con fibra en embarcaciones deportivas y de recreo'.

Se trata de especialidades muy demandadas en sectores tan variados como la mecánica, la electrónica, la construcción y todos los relacionados con la fabricación de estructuras metálicas.

"Tras analizar las necesidades formativas del tejido productivo regional, detectamos que estos sectores precisan trabajadores de perfil técnico que requieren formación específica, concretamente en las especialidades de electricidad, soldadura y mantenimiento de vehículos, por lo que estas tres áreas configuran el núcleo principal de la oferta formativa del SEF de este año", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

A estos nuevos itinerarios hay que sumar la formación conducente a los certificados de 'Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión', 'Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción', 'Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura' y 'Mantenimiento de los sistemas mecánicos de material rodante ferroviario'.

CURSOS DE BORDADO Y CARPINTERÍA Y MUEBLE

Otras familias profesionales que amplían este año sus especialidades son la 'Agraria', 'Comercio y marketing', 'Madera, mueble y corcho' y 'Textil, confección y piel', completando otro bloque significativo de formación vinculada a actividades productivas tradicionales y servicios profesionales.

Asimismo, el sector de la madera y el mueble cuenta este año con la formación conducente al certificado de 'Proyectos de carpintería y mueble', que acreditará a las personas participantes en las tareas de definir, desarrollar y controlar la fabricación de productos de carpintería y muebles, incluidos planos técnicos, uso de software de diseño y creación de prototipos.