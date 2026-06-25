Segado (PP) alaba el discurso de López Miras y pide colaboración a la oposición para hacer "una Región de Murcia mejor"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, en la rueda de prensa tras la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha valorado de manera positiva el discurso del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que, a su juicio, ha estado "absolutamente pegado a la realidad".

Segado ha destacado los proyectos que ha presentado López Miras, entre los que se encuentran una oposición con 2.000 plazas docentes o una inversión de 89 millones de euros para climatizar centros educativos. "Compromisos concretos plagados de certidumbre, de confianza en la gestión y de confianza frente al discurso desesperado de la izquierda que estamos viendo a diario a nivel nacional", ha añadido.

El portavoz 'popular' ha tildado de "positivo y constructivo" el discurso de López Miras. Asimismo, ha destacado que el presidente regional ha "tendido la mano a la oposición, invitándolos a trabajar en las propuestas de cara a mañana".

En este sentido, ha afirmado que "otros intentan crispar, tensionar o transmitir una sensación de desgobierno que solo corresponde al Gobierno de España". Segado ha señalado que en la Región de Murcia "no hay sitio para la crispación ni para las tensiones, aquí queremos que las instituciones funcionen y que la gente viva con normalidad".

El parlamentario 'popular', al igual que López Miras en su intervención, se ha hecho eco del comunicado compartido este pasado miércoles por parte de jefes de servicio y directivos del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y ha tomado sus palabras para pedir "responsabilidad y rigor" y "rechazar la desinformación que pone en cuestión la seguridad de los pacientes y la profesionalidad de miles de trabajadores" en relación a la 'trama de las prótesis'.

Por último, ha pedido a la oposición, a quien ha acusado de "intentar convertir en las últimas semanas a la Región en un lodazal", que "no contaminen el ambiente político en la Región de Murcia, no tensionen y colaboren en hacer una Región de Murcia mejor" para que "no frenen" las inversiones anunciadas por López Miras.