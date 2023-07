Segado (PP) alude a Baleares como "base" para llegar a un acuerdo con VOX

CARTAGENA (MURCIA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha aludido a Baleares como "base" para llegar a un acuerdo con VOX y les ha insistido, en su segundo turno durante el debate de investidura, que "sean útiles a la Región, sean leales a sus votantes".

El parlamentario ha señalado que hoy es el "día de la responsabilidad, la Región no se puede parar. Es el momento para que no se bloquee la Región", por lo que ha pedido llegar a un acuerdo con la formación de Abascal para que pueda ser investido como presidente Fernando López Miras.

En ese sentido, ha recordado que si hay un responsable de que VOX no esté en la Mesa de la Asamblea es VOX no el PP. "La única forma de que estuvieran en la mesa era que nosotros les votáramos, no había otra forma", ha dicho reiterando que el acuerdo "es posible y necesario", pero ha dicho que no se podría llegar a él si no se sientan a negociar ambas formaciones políticas.

El 'popular' ha incidido en que su formación mantiene la "mano tendida" para que este fin de semana intenten llegar a un acuerdo que posibilite que el lunes Fernando López Miras sea investido presidente de la Comunidad.