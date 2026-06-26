Segado (PP) defiende la gestión de López Miras frente a un Gobierno de Sánchez "desbordado por la corrupción"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, interviene en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región - KIKO ASUNCIÓN/EUROPA PRESS

Califica de "magnífica noticia" que su partido y Vox hayan sido capaces de "desbloquear" la ley regional de vivienda asequible

CARTAGENA (MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha defendido este viernes la gestión del Gobierno autonómico, marcada por un modelo "serio, honesto, centrado en la gente" y caracterizado por el "respeto absoluto a la legalidad".

En la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, Segado ha contrapuesto la forma de gestionar del Ejecutivo regional con la del Gobierno de Pedro Sánchez, que está "desbordado por la corrupción, los escándalos diarios y rodeado de delincuentes".

Segado ha indicado que las políticas del Ejecutivo autonómico sitúan a la comunidad "a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo", y ha destacado medidas de apoyo al tejido productivo como la implantación de la Cuarta Ley de Simplificación Administrativa y una política continuada de bajada de impuestos.

Al hilo, ha asegurado que estas iniciativas generan "un ahorro cierto para los ciudadanos" en un clima de "seguridad y certidumbre política".

El parlamentario del PP ha recriminado además a los portavoces de la oposición que, durante sus intervenciones, no hayan abordado "ni una sola propuesta, ni una solución" y que solo hayan intentado "embarrar y ensuciar la política de la Región de Murcia como ya lo vienen haciendo en España".

CRÍTICAS A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y ACUERDO CON VOX

En materia de financiación, Segado ha censurado la propuesta del Gobierno de la Nación para la reforma del sistema de financiación autonómica al sostener que mantiene a la Región "en el furgón de cola", y ha afeado al secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, que sea "el único socialista fuera de Cataluña" que defiende este modelo.

Por otra parte, el portavoz ha calificado de "magnífica noticia" que su formación y Vox, "desde la legítima discrepancia", hayan sido capaces de "poner por delante de todo el interés general" y "desbloquear" la ley de vivienda asequible.

En este sentido, ha indicado que la normativa buscará revertir los efectos de las políticas estatales --a las que atribuye la caída de la oferta y la subida de los precios del alquiler--, con el fin de movilizar recursos públicos y privados que mejoren el acceso a la vivienda para jóvenes y familias.

SANIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y DEFENSA DEL TAJO-SEGURA

En el ámbito sanitario, Segado ha defendido la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS), el refuerzo de las plantillas y la reducción de las listas de espera mediante el mayor presupuesto de su historia.

Respecto a la investigación judicial abierta por la presunta trama de las próstesis, el portavoz ha puntualizado que el caso emana de una denuncia que interpuso directamente la propia Consejería de Salud y ha añadido que "los pacientes están siendo supervisados y bajo control y no hay ni un solo responsable político investigado".

"Señores del PSOE, no hay caso, no sigan, que han pinchado en hueso por mucha polvareda que intenten levantar", ha espetado.

En clave de infraestructuras y recursos hídricos, Segado ha situado al trasvase Tajo-Segura como una herramienta esencial amenazada por el cambio en las reglas de explotación, como resultado de una "decisión exclusivamente política" que supone un "atropello" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, ha calificado de "cuento" y "obras fake" las plantas desaladoras alternativas que plantea el PSOE y ha demandado la dotación de las inversiones pendientes en la comunidad.

En esta línea, ha censurado que la Región haya quedado excluida de los planes estatales de mantenimiento de carreteras y que la ciudad de Cartagena continúe "sin AVE", sin un nuevo cuartel de la Guardia Civil y a la espera de la Ciudad de la Justicia.

Asimismo, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de mantener una postura de "inacción" ante la entrada de agua dulce por la Rambla del Albujón en el Mar Menor y de querer "enterrar" los residuos mineros acumulados en la bahía de Portmán, en La Unión.