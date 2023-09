Segado (PP): "No haremos ningún cambio en la ley del Mar Menor que no sea aumentar su protección"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado - Martín C. - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que "no habrá ninguna modificación en la ley del Mar Menor que suponga rebajar su protección". El diputado del PP ha apuntado, respecto al acuerdo de gobernabilidad alcanzado con VOX, que no harán ningún cambio en la ley del Mar Menor "que no sea aumentar su protección".

Segado ha confirmado que están ultimando los detalles del pacto y que en las próximas horas harán público el acuerdo programático. En ese sentido, respecto a las negociaciones ha afirmado que "siempre" se han sentido apoyados por la dirección nacional del PP, que les han dado "la autonomía necesaria para poder negociar", ha dicho añadiendo que "si esta decisión redunda en un beneficio para el PP a nivel nacional, bienvenido sea, pero aquí pesan los intereses de la Región y de sus ciudadanos".

Asimismo, ha recalcado que el PP y López Miras "han hecho un ejercicio de responsabilidad muy importante para intentar llegar al mejor acuerdo posible en la Región". Para ello ha recordado que en julio fue la primera sesión de investidura "fallida" y que una vez no se produjo esta, se abrió un escenario de "bloqueo en el que solo había dos alternativas, o alcanzar un pacto antes del fin de plazo o ir a una convocatoria electoral. Dado que el plazo finalizaba, se optó por alcanzar el mejor acuerdo posible y es lo que hemos hecho", ha apuntado.

El PP propondrá en Junta de Portavoces que el debate de investidura sea el miércoles 6 y jueves 7 de septiembre.