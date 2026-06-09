Segado (PP): "La Región de Murcia es una tierra con normalidad institucional"

LA UNIÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha afirmado que la celebración del Día de la Región constituye "una demostración de que la Región de Murcia funciona, de que las cosas van bien y de que seguimos siendo una tierra que destaca por su normalidad institucional y por el compromiso de sus representantes con los ciudadanos".

Segado ha señalado que este acto adquiere una relevancia especial en el contexto nacional actual, marcado por "momentos complicados y por un creciente descrédito de las instituciones provocado por los continuos casos de corrupción que afectan al Gobierno de España", según han informado desde el partido.

Frente a ello, el también diputado regional ha remarcado, antes del acto, que "la Región de Murcia ofrece una imagen de estabilidad, seriedad y respeto institucional", algo que a su juicio "debería ser lo habitual en cualquier democracia".

El dirigente popular ha destacado la amplia representación institucional presente, con alcaldes, consejeros y responsables públicos de todos los sectores de la Comunidad Autónoma. "Hoy está aquí una parte de la sociedad de la Región de Murcia a través de quienes tenemos el honor y la responsabilidad de representar a más de un millón y medio de ciudadanos", ha apuntado.

Asimismo, Segado ha puesto en valor el reconocimiento otorgado a las personas y entidades distinguidas durante la celebración. "Nos reunimos para homenajear a hombres y mujeres que, con su esfuerzo, su trabajo y su dedicación, contribuyen cada día a engrandecer nuestra tierra y a proyectar el nombre de la Región de Murcia dentro y fuera de nuestras fronteras", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que la concesión de las Medallas de Oro y los Diplomas de Servicios Distinguidos representa "el agradecimiento de toda la sociedad murciana a quienes han acumulado méritos y han trabajado por el bienestar común".

"La Región de Murcia es, como dice nuestro presidente Fernando López Miras, la mejor tierra del mundo, y lo es gracias a personas como las que hoy reconocemos y al esfuerzo colectivo de todos los murcianos", ha concluido.