La segunda convocatoria de exámenes náuticos de recreo se celebra este fin de semana con 1.626 aspirantes inscritos

El director general de Litoral y Puertos, Agustín Osete, supervisa los exámenes para la obtención de títulos náuticos de recreo. - CARM

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.626 personas se han inscrito para realizar los exámenes teóricos convocados por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para la obtención de titulaciones náuticas de recreo en la segunda convocatoria ordinaria de este año.

Las pruebas se celebran en las aulas de la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Ayer sábado tuvieron lugar los exámenes correspondientes a los títulos de Capitán de Yate y Patrón de Yate, con 170 y 213 aspirantes inscritos, respectivamente. Y hoy estará dedicada a las titulaciones de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), con 1.085 personas matriculadas, y Patrón para Navegación Básica (PNB), con un total de 159 aspirantes.

El director general de Litoral y Puertos, Agustín Osete, destacó que "la elevada participación que registran estas convocatorias refleja el creciente interés por la navegación de recreo y por la formación náutica en la Región de Murcia".

Asimismo, subrayó que "desde el Gobierno regional seguimos trabajando para ofrecer procesos accesibles, transparentes y con todas las garantías para los aspirantes".

Con esta segunda convocatoria, un total de 3.324 personas se han inscrito ya a los exámenes náuticos de recreo celebrados en la Región de Murcia durante 2026, tras los 1.698 aspirantes que se matricularon en la primera convocatoria ordinaria del pasado mes de marzo, donde hubo un 90 por ciento de aprobados.

Durante el conjunto de 2025 se inscribieron en las distintas convocatorias de exámenes náuticos de recreo un total de 4.916 personas en la Región de Murcia, de las que la mayoría, 3.165 aspirantes, optaron a la titulación de Patrón de Embarcaciones de Recreo.

La titulación de Patrón de Embarcaciones de Recreo continúa siendo la más demandada por los aficionados a la navegación, al permitir el gobierno de embarcaciones de hasta 24 metros de eslora y la navegación a una distancia máxima de 12 millas de la costa.

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS

El calendario de 2026 contempla una tercera convocatoria ordinaria los días 21 y 22 de noviembre. Los aspirantes podrán presentar su solicitud de forma telemática del 13 al 28 de octubre a través del procedimiento con código 525 de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma.

Además, en la página web nautica.carm.es se puede consultar toda la información relativa a las titulaciones náuticas de recreo, incluidas las convocatorias de exámenes, las atribuciones de cada título, la estructura de las pruebas, las escuelas náuticas autorizadas y los procedimientos de expedición y renovación de títulos.

Por otro lado, la Consejería mantiene disponible en la web el histórico de convocatorias celebradas en la Región de Murcia desde 2015, junto con los cuestionarios y soluciones de las pruebas para la obtención de los distintos títulos náuticos de recreo.

Esta medida facilita la preparación de los aspirantes y refuerza la transparencia de los procesos de acceso a las titulaciones náuticas, poniendo a disposición de los ciudadanos información completa y útil para afrontar los exámenes con mayores garantías.