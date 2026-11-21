MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una segunda embarcación, con 49 migrantes a bordo, llegada esta mañana a la costa de Cartagena eleva a casi un centenar los migrantes llegados hoy, después de que esta madrugada fueran interceptados otros 47 migrantes al sureste del Monte de las Cenizas, en Cartagena.

Esta segunda embarcación era detectada, a las 7.05 horas de este sábado en las inmediaciones de cala de los Dentoles. De inmediato, se ha activado un dispositivo para localizar a sus ocupantes, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.

A bordo iban 49 personas de nacionalidad argelina (38 varones adultos, una mujer y diez menores varones). Todos ellos serán puestos a disposición de la Policía Nacional y, en aplicación del protocolo habitual, se iniciarán los correspondientes expedientes de devolución.