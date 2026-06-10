La Seguridad Social crea un segundo equipo de valoración de incapacidades en Murcia ante el aumento de expedientes

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MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado crear un segundo equipo de valoración de incapacidades en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la Región de Murcia, según recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La justificación de esta resolución radica en el incremento del volumen de expedientes de incapacidad permanente, incapacidad temporal y determinación de la contingencia tramitados en la comunidad en los últimos años, donde hasta ahora solo existía un equipo creado por resolución de 20 de septiembre de 1995.

Además del aumento de carga de trabajo, la resolución destaca la mayor complejidad en la actuación de este órgano debido a la asunción de nuevas funciones normativas, como la revisión de altas de entidades colaboradoras, el control de procesos de incapacidad temporal de funcionarios civiles del Estado y la emisión de dictámenes propuesta para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A estos factores, el anuncio añade el impacto demográfico de la llegada a edades elevadas de las personas nacidas en el denominado 'baby boom', quienes resultan más susceptibles de generar situaciones de incapacidad, lo que eleva el número de dictámenes.

Asimismo, las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 2/2023 han generado un incremento notable de expedientes de incapacidad temporal que, tras agotar el plazo máximo de 545 días, se convierten en procedimientos de incapacidad permanente, los cuales presentan una mayor complejidad y han afectado a las cifras de expedientes pendientes en la provincia.