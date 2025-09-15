La Seguridad Social pierde 5.138 cotizantes extranjeros en agosto en la Región de Murcia

MADRID/MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en agosto en la Región de Murcia un total de 5.138 cotizantes extranjeros con respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del 4,7%, el más pronunciado de todas las comunidades autónomas, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según los mismos datos, el octavo mes del año en la Región se cerró con 103.648 afiliados procedentes de otros países, de los que 67.930 son hombres y el resto --35.718-- mujeres.

Respecto al mismo mes de 2024, la Región de Murcia ganó una media de 8.467 afiliados extranjeros, un 8,9% más.

Por sectores, el total de afiliados extranjeros en la comunidad autónoma se reparten mayoritariamente entre los 92.386 del régimen general, de los que 43.666 pertenecen al sistema especial agrario y 3.191 al del hogar; y los 11.113 autónomos, mientras que 149 están en el régimen del mar y ninguno en el del carbón.

DATOS NACIONALES

En España, la Seguridad Social perdió una media de 22.079 afiliados extranjeros en agosto, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el octavo mes de 2025 se cerró con 3.069.269 ocupados foráneos.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar agosto, 935.368 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.133.901, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (343.330 cotizantes), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 47.864 cotizantes (+1,6%), hasta los 3.047.089 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social casi 200.000 ocupados extranjeros, un 6,9% más.

"Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.