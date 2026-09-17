Seis detenidos y 104 identificados en un dispositivo conjunto en Archena

ARCHENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo especial de seguridad ciudadana desplegado de forma conjunta por la Policía Local de Archena, la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con seis personas detenidas y 104 identificadas, además de la inspección de nueve locales de ocio y establecimientos públicos del municipio.

El operativo, desarrollado con carácter preventivo, ha permitido realizar controles de documentación y comprobar posibles infracciones en distintos locales públicos, dentro de una actuación coordinada para reforzar la seguridad ciudadana y la prevención en el municipio, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

De las seis detenciones practicadas, cinco estuvieron relacionadas con infracciones a la Ley de Extranjería, mientras que la sexta se produjo por un requerimiento judicial pendiente. Además, uno de los detenidos por infracciones a la normativa de extranjería tenía otros dos requerimientos judiciales pendientes.

Durante las actuaciones se levantaron también seis actas de decomiso por tenencia de sustancias ilegales, como resultado de los controles efectuados por los agentes.

El dispositivo incorporó asimismo actuaciones de la Inspección de Trabajo, que llevó a cabo controles en ocho establecimientos públicos, dentro de una intervención conjunta destinada a comprobar tanto aspectos relacionados con la seguridad ciudadana como el cumplimiento de la normativa en los establecimientos.

La actuación se enmarca en la coordinación entre los tres cuerpos de seguridad que operan en el municipio para intensificar la prevención, detectar posibles infracciones y garantizar la seguridad en las zonas de ocio y espacios públicos de Archena.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado que "el Ayuntamiento continuará trabajando de forma coordinada con Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil para prevenir situaciones que puedan afectar a la convivencia y la seguridad ciudadana".

Fernández también ha puesto en valor la "apuesta por los dispositivos preventivos y la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad, especialmente en aquellos espacios donde se concentra una mayor actividad ciudadana" y ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "su trabajo impecable".