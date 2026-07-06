El SEMAS realizará salidas extraordinarias para atender a personas sin hogar durante la alerta por altas temperaturas

Operativo del SEMAS trabajando durante una ola de calor (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial para reforzar la atención a las personas sin hogar ante el episodio de altas temperaturas previsto para esta semana, con salidas extraordinarias del Servicio Móvil de Emergencia y Atención Social (SEMAS), el refuerzo del refugio climático y medidas específicas para evitar que las personas más vulnerables permanezcan en la calle durante las horas de mayor riesgo.

Estas actuaciones se han abordado en una reunión de la Red para la Inclusión Social, órgano de coordinación en el que participan el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y entidades del tercer sector para mejorar la respuesta conjunta a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, según han informado desde el Consistorio.

El dispositivo previsto contempla salidas del equipo del SEMAS para recorrer distintos puntos del municipio, informar sobre los recursos disponibles, repartir agua y detectar posibles situaciones de especial vulnerabilidad. En estos casos, se facilitará el acceso al Centro de Acogida o, si fuera necesario, a otros recursos habitacionales.

Además, durante lunes y martes permanecerá operativo el refugio climático habilitado por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con la ONG Solidarios para el Desarrollo para personas sin hogar, donde podrán permanecer durante las horas centrales del día en un espacio acondicionado para descansar, hidratarse y participar en actividades de acompañamiento.

En el caso de martes y miércoles, jornadas en las que la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el nivel de alerta a naranja, las personas con mayor vulnerabilidad permanecerán durante el día en el Centro de Acogida para evitar su exposición al calor, ampliando así el tiempo de estancia en las instalaciones. Por otra parte, el Centro de Día de La Huertecica se abre como refugio climático para personas sin hogar de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha subrayado que "la prioridad durante estos días es proteger a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, reforzando la atención en la calle, facilitando el acceso a recursos de alojamiento y activando todas las medidas previstas en el protocolo municipal para que nadie quede desatendido durante este episodio de calor".

La reunión ha servido también para realizar un seguimiento de las principales actuaciones desarrolladas por el Área de Servicios Sociales durante el primer semestre del año, entre ellas las recogidas en la Memoria de Servicios Sociales 2025, presentada recientemente en el Consejo Municipal de Servicios Sociales, así como de los trabajos que desarrollan los distintos grupos técnicos de coordinación en ámbitos como infancia, inclusión social, dependencia o personas sin hogar.

"La coordinación entre administraciones y entidades sociales es una de las principales fortalezas de nuestro modelo de atención. Espacios como la Red para la Inclusión Social nos permiten anticiparnos a situaciones de especial vulnerabilidad, compartir información y dar una respuesta rápida y eficaz a las personas que más lo necesitan", ha señalado Torres.