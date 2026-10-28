Con Sentido de Mari, de Cehegín, y La Flota, de Cartagena, ganan el concurso a la Mejor Marinera de la Región - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Los establecimientos Con Sentido de Mari, de Cehegín, y La Flota, de Cartagena, han ganado las categorías de Mejor Marinera Tradicional y Mejor Marinera Reinventada, respectivamente, en la edición de 2026 de la Ruta Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia, cuya final se celebró anoche en el Auditorio del Parque Almansa de San Javier.

Con Sentido de Mari, con la chef Mari Carmen Martínez Sánchez, ha obtenido el premio a la Mejor Marinera Tradicional, mientras que La Flota, con Rocío Fuentes y Antonio Fuentes, ha sido reconocida por su propuesta reinventada. Ambos establecimientos recibirán un premio de 1.000 euros.

La final también ha concedido una mención de honor a La Posada del Pez, de Murcia, con el chef Julián Valmayor, y la Mención al Mejor Maridaje Mahou Reserva a Kiosco Ben Arabí, también de Murcia, con las chefs Consuelo Cánovas y Cristina Gil.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha sido nombrado Padrino de la Marinera 2026. La directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, le entregó la insignia durante la gala.

La ruta se celebró entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre y contó con la participación de más de 180 establecimientos de la Región de Murcia. El jurado ha valorado aspectos como la calidad del producto, la ejecución técnica, el sabor, la presentación, la creatividad y el respeto por la esencia de la marinera.