El SEPRONA investiga sobre el terreno el origen del incendio de Los Garres (Murcia)

1092756.1.260.149.20260603125856 Vista del incendio en Los Garres, a 2 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España) - DIMA - Europa Press

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se encuentran en la zona del incendio declarado este martes en el espacio natural de Carrascoy-El Valle, en Los Garres (Murcia), para determinar el origen y las causas del mismo, según ha informado la Benemérita.

Según la última actualización del Centro de Coordinación de Emergencias, el incendio continúa activo y ha afectado, hasta el momento, a 177 hectáreas de terreno.

A primera hora trabajaban en el incendio un total de seis brigadas forestales y dos de intervención rápida con técnicos y personal de coordinación; dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia con sus respectivas brigadas helitransportadas, bomberos del Consorcio y 200 militares y 70 medios de la Unidad Militar de emergencias (UME).