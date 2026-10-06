Archivo - Septiembre fue el segundo más cálido de la serie histórica en la Región de Murcia, con 24 grados de media - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en septiembre una temperatura media de 24 grados centígrados, 2,2 grados por encima de la media del periodo de referencia 1991-2020, lo que sitúa al mes como el segundo septiembre más cálido de la serie histórica, empatado con 1962 y solo por detrás de 1964, según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas contribuyeron en mayor medida a este carácter extremadamente cálido. La media regional de las máximas fue de 30,8 grados, 3 grados por encima de lo habitual, el segundo valor más elevado para un mes de septiembre desde al menos 1961, solo por detrás de los 31 grados de 1964. La media de las mínimas fue de 17,1 grados, con una anomalía de 1,3 grados.

Las temperaturas más elevadas se registraron durante los primeros días del mes y volvieron a aumentar durante la última decena. El 8 de septiembre se alcanzó la máxima del mes, con 40,2 grados en Molina de Segura, mientras que la mínima más alta fue de 25,7 grados en Cartagena el día 3.

En cuanto a las noches tropicales, se contabilizaron 17 en San Javier, 16 en Murcia y 10 en Alcantarilla, frente a los valores normales de 12, ocho y cinco, respectivamente. No se registraron noches tórridas en ninguno de estos tres observatorios.

El periodo comprendido entre enero y septiembre también tuvo carácter extremadamente cálido, con una temperatura media regional de 19,2 grados, el valor más alto de la serie, igualado con 2024.

Respecto a las precipitaciones, septiembre dejó una media regional de 16,8 litros por metro cuadrado, el 60% de la mediana del periodo de referencia, por lo que tuvo un carácter pluviométrico seco y se situó como el séptimo septiembre más seco del siglo XXI.

Las precipitaciones se concentraron principalmente en dos episodios, los días 9 y entre el 16 y el 18, con especial incidencia el día 17 en sectores del Bajo Guadalentín y el Campo de Cartagena. La máxima precipitación diaria se registró el día 9 en la estación de Alfonso X El Sabio, con 55,1 litros por metro cuadrado, donde también se alcanzó la máxima cantidad acumulada en una hora, con 53 litros.

El segundo episodio dejó 49,6 litros por metro cuadrado en una hora en Alhama de Murcia el día 17, mientras que en Cartagena-Tentegorra se registraron 39 litros. En Alhama también se alcanzó ese día la máxima precipitación en diez minutos del mes, con 23 litros por metro cuadrado.

Durante septiembre se contabilizaron 1.123 descargas nube-tierra en seis días, el 86% de la media correspondiente a este mes. La actividad eléctrica se concentró principalmente en la mitad sur y oriental de la Región, y el día 17 registró 670 descargas.

En el conjunto del año hidrológico, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, la precipitación acumulada alcanzó los 346,2 litros por metro cuadrado, un 10% por encima del valor normal de 315,2 litros y con carácter pluviométrico húmedo.

En cuanto al viento, se registraron dos días con viento fuerte, el 9 y el 17, coincidiendo ambos con episodios tormentosos. El 9, la racha máxima fue de 68 kilómetros por hora en San Javier, mientras que el día 17 alcanzó los 69 kilómetros por hora en Alhama de Murcia.