El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia renueva la certificación que garantiza la calidad de la atención

Servicio del Empleo del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo, dependiente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige la concejal Mercedes Bernabé, ha superado con éxito la auditoría externa con la que renueva la certificación ISO 9001:2015, un reconocimiento internacional que avala la calidad, eficacia y mejora continua de los servicios que presta a la ciudadanía.

La auditoría, realizada los días 23 y 24 de junio por ICDQ Instituto de Certificación S.L., entidad certificadora acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), examinó de forma exhaustiva el Sistema de Gestión de Calidad implantado en el Servicio de Empleo para los Programas de Empleo y Formación y el Área de Orientación y Empleo.

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha apuntado que "el resultado fue plenamente satisfactorio, ya que acreditó que el sistema cumple con todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015, no se detectaron no conformidades y el auditor recomendó la renovación de la certificación".

En concreto, durante la evaluación se revisaron aspectos como el liderazgo, la planificación, la gestión de compras, la formación del personal, la prestación de los servicios, la evaluación del desempeño, la mejora continua y la eficacia de las acciones correctivas, entre otros procesos esenciales para garantizar un servicio de calidad.

Así, el informe de auditoría pone de relieve varios puntos fuertes del Servicio de Empleo, entre los que destacan la excelente trazabilidad de los procesos de orientación laboral y de las acciones formativas del Centro Virtual de Formación, el análisis de riesgos y oportunidades, la actualización permanente de la documentación del sistema, así como la implicación y coordinación de los técnicos de este servicio municipal.

"Esta certificación supone un importante valor añadido para el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia", ha apuntado Mercedes Bernabé, quien ha señalado que "además de garantizar a la ciudadanía unos servicios gestionados bajo estándares internacionales de calidad, la certificación constituye un requisito estratégico para la acreditación de los centros de formación y aporta una ventaja competitiva en las convocatorias de subvenciones destinadas a programas de empleo y formación".

De este modo, el Servicio de Empleo revalida esta acreditación que reconoce su apuesta por la excelencia, la innovación y la mejora continua, lo que contribuye a fortalecer la confianza de ciudadanos, empresas y entidades colaboradoras, y le consolida como un referente en la gestión de políticas activas de empleo y formación.