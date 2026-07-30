El Servicio de Oncología Radioterápica de Cartagena obtiene la certificación de calidad ISO 9001

El equipo del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario de Cartagena - CARM

MURCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario de Cartagena ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001, un reconocimiento internacional que avala la excelencia en la gestión de sus procesos asistenciales, la seguridad del paciente y la mejora continua de la atención sanitaria.

Esta certificación acredita que el Servicio cumple con los estándares internacionales en materia de gestión de calidad, lo que implica la implantación de procedimientos sistematizados, la evaluación permanente de los procesos y una orientación constante hacia la eficiencia, la seguridad clínica y la satisfacción de los pacientes.

La certificación es el resultado del trabajo coordinado de todo el equipo multidisciplinar del Servicio, integrado por especialistas en oncología radioterápica, radiofísicos, técnicos superiores en radioterapia y dosimetría, personal de enfermería y profesionales de apoyo, que han trabajado de forma conjunta para implantar y consolidar un sistema de gestión basado en la mejora continua.

Este Servicio trabaja en estrecha colaboración con el de Radiofísica y Protección Radiológica y es referencia para el Área de Salud II de Cartagena y el Área VIII-Mar Menor. Además, atiende a pacientes derivados de determinadas patologías desde otros hospitales de la Región.

Cada año ofrece tratamiento a una media de 1.800 nuevos pacientes, realizando miles de sesiones de radioterapia con aceleradores lineales, además de otros procedimientos como braquiterapia.

La obtención de esta certificación coincide con el impulso tecnológico y asistencial que ha experimentado el Servicio en los últimos años, que ofrece a los pacientes las técnicas más innovadoras de radioterapia, entre ellas la radiocirugía estereotáxica hyperarc, la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) y la radioterapia adaptativa online, que permiten administrar dosis de radiación con precisión milimétrica y altamente individualizada.

Estas técnicas reducen el tiempo de exposición, disminuyen el número de sesiones necesarias y aportan mayor comodidad a los pacientes, además de facilitar una planificación personalizada de los tratamientos.

UN SERVICIO DE REFERENCIA

El Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena cuenta con tres aceleradores lineales, dos en el Hospital General Universitario Santa Lucía y un tercero en el centro de atención a pacientes oncológicos en el Hospital del Rosell

Con estos avances se consolidan dos servicios altamente especializados en el Área de Salud de Cartagena. Por un lado, el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, integrado por 12 profesionales entre físicos, técnicos y personal auxiliar.

Por otro, el Servicio de Oncología Radioterápica, que cuenta con 32 profesionales entre facultativos especialistas, personal de enfermería, auxiliares de clínica, personal administrativo y técnicos.

La obtención de la certificación ISO 9001 refuerza el compromiso del Complejo Hospitalario de Cartagena con la excelencia, la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención a los pacientes oncológicos.