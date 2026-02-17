El Servicio de Teleasistencia de Murcia atendió en 2025 a 3.554 usuarios y gestionó 141.064 llamadas

Presentación de la memoria de 2025 del Servicio Municipal de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia atendió en 2025 a 3.554 usuarios y gestionó 141.064 llamadas desde la central de atención, de las que 4.537 fueron emergencias, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha explicado durante la presentación de la memoria anual del servicioque durante el pasado ejercicio se gestionaron de media 14,2 llamadas por usuario.

Además, la Unidad Móvil realizó 4.488 intervenciones domiciliarias y el departamento de Coordinación Comunitaria llevó a cabo 1.681 visitas de seguimiento y altas.

El principal motivo de intervención fue el mantenimiento de la tecnología instalada, seguido de las emergencias psicosociales y seguimientos programados.

En 180 intervenciones fue necesaria la emisión de informe de incidencias a Servicios Sociales ante la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad o necesidad de atención especial.

Del total de llamadas, 40.802 fueron recibidas por parte de los usuarios y 9.806 se realizaron de manera automática, gracias al funcionamiento de los detectores instalados en los domicilios. Las más de 90.000 restantes se realizaron desde el centro de atención para mantener contacto con el usuario.

El tiempo de respuesta ante una emergencia se situó en 2025 en 21 minutos y 57 segundos, cifra inferior a la de 2024 y por debajo del indicador máximo estipulado para este tipo de situaciones, establecido en 30 minutos.

Como complemento, el servicio realizó un total de nueve aulas de experiencia sobre diversos asuntos como vida saludable, envejecimiento activo, mejora de la memoria y formación digital, distribuidas en El Progreso, Los Dolores, Javalí Nuevo, Santiago y Zaraiche, Casillas, Aljucer, El Carmen, Llano de Brujas y Beniaján.

Un total de 372 personas participaron en alguna de estas actividades organizadas de forma presencial con el objetivo de contribuir a reforzar el enfoque preventivo y comunitario de la teleasistencia.

"El Servicio municipal de Teleasistencia es un servicio maduro, sólido y plenamente consolidado, con una valoración muy positiva por parte de las personas usuarias y sus familias. La teleasistencia en Murcia no es solo un dispositivo en el domicilio; es acompañamiento, es seguridad, prevención, es intervención rápida y es, sobre todo, tranquilidad", ha señalado Torres, que ha indicado que, además, se tramitaron 601 nuevas altas en el servicio.

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

El 78,1% de los beneficiarios de este servicio son mujeres, aunque se observa un incremento de hombres, que llegan ya al 21,9%. El 58,8% de los usuarios viven solos, seguidos de los que conviven con una persona, que se sitúan en el 34%.

Además, el 69,8% son mayores de 80 años y, de ellos, 11 superan los 100 años. "Estos datos evidencian que el servicio permite a las personas de edad muy avanzada permanecer en su entorno habitual con seguridad y apoyo continuo", ha apuntado la edil, quien ha remarcado que el centro de atención está activo los 365 días del año.

Durante la presentación de la memoria se ha hecho hincapié en la conmemoración del 30 aniversario del Servicio Municipal de Teleasistencia.

"En 2025 cumplimos tres décadas estando al lado de quienes más lo necesitan. Tres décadas en las que se ha consolidado como un recurso esencial para garantizar la seguridad, la autonomía y el bienestar de miles de personas mayores en nuestro municipio", ha destacado Torres, quien ha puesto en valor la profesionalidad del equipo humano que lo integra.

El tiempo medio desde la recepción del informe hasta la instalación del terminal de teleasistencia ha sido de seis días y la permanencia media es de más de 5 años. El 14% de las personas usuarias lleva más de 10 años con teleasistencia, lo que "refleja la confianza y la utilidad real del recurso", ha apuntado Torres.

"La teleasistencia municipal de Murcia es un servicio altamente profesionalizado, con equipos especializados en atención remota, intervención domiciliaria y coordinación comunitaria, que trabajan de forma integrada para ofrecer una atención personalizada. Treinta años después, el balance es claramente positivo", ha señalado Torres.

AVANCES TECNOLÓGICOS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

En la actualidad, hay instalados 1.690 dispositivos de detección de riesgos y el Ayuntamiento prevé ampliar esta cifra de forma progresiva. En concreto, los dispositivos más desplegados son los detectores de fuego y humo (55,9%), seguidos por el dispositivo de gas (16,6%) y de presencia (6,7%).

Además, 145 personas disponen de dispositivos de teleasistencia móvil, en cualquiera de sus modalidades, lo que permite disponer del servicio fuera del hogar.

También se ha incrementado el proceso de digitalización de los terminales domiciliarios, avanzando hacia la renovación total por dispositivos digitales que permiten una comunicación en tiempo real, con independencia del tipo de conexión telefónica en el hogar.

El servicio continúa además implantando sistemas de teleasistencia predictiva basados en el análisis de datos para anticipar situaciones de riesgo.

En materia de accesibilidad, se mantienen recursos como intérpretes de lengua de signos, sistemas de lectura fácil y la implantación del sistema CareSOS, diseñado para personas con dificultades de comunicación.

SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES

Desde el servicio se custodian las llaves de 665 domicilios, que representan el 21,3% del total de viviendas. Para garantizar la confidencialidad y la privacidad, cada llave está a asociada a un código que se identifica con un lector, que registra al usuario.

Además, las llaves están geolocalizadas, con el objetivo de facilitar la seguridad en la gestión de este servicio que permite reducir los tiempos de respuesta y el impacto ante una situación de emergencias.

En total, en 2025 el servicio se tuvo que movilizar en 404 ocasiones, de las que el 58% fue en la zona del sur, el 31% en el centro y el 11% en el norte.

MODELO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA

Siguiendo un modelo de atención personalizada, las personas usuarias son revaloradas anualmente mediante visita del departamento de coordinación comunitaria. Esta revaloración puede ser adelantada si el sistema de Alertas RET o profesionales de otros departamentos observan un comportamiento anómalo en el uso del servicio de la persona usuaria.

Para establecer esta atención personalizada se analizan valores de salud como posibles caídas que haya sufrido, problemas de audición, visión o para orientarse, así como necesidad técnica para desplazarse o dificultades en el habla.

En cuanto a las relaciones sociales, se analiza si viven solos o en compañía de familiares, si realizan actividades de ocio o salidas periódicas a la calle, y se analiza el estado de ánimo y la red de apoyo familiar.

Según los datos extraídos de estas valoraciones, la distribución de las personas usuarias se ajusta en función del estado de salud y las relaciones sociales.

De este modo, el nivel de apoyo básico, cuando presentan estado de salud bueno y relaciones sociales altas, representa el 61,4% de los usuarios, segundo del nivel de apoyo medio, con el 35,8% de los casos. El tercer nivel, de apoyo alto, representa el 2,9%, y el nivel de alto riesgo, el más elevado, el 1,5%.