Los servicios de emergencia intervienen en un accidente de tráfico con una persona herida en Ulea

Archivo - Policía Local de Murcia y ambulancia '061'
Archivo - Policía Local de Murcia y ambulancia '061' - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 4 junio 2026 22:50
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MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han intervenido en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo que ha dejado una persona herida en la A-30, en Ulea.

El accidente ha tenido lugar Cieza, entre los kilómetros 113-114, antes de la salida hacia A-33. El conductor del turismo ha quedado herido y bloqueado sin poder abandonar el vehículo.

Hasta el lugar del accidente se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Una vez que los bomberos del Consorcio han logrado desbloquear las puertas del turismo afectado, los sanitarios han atendido y estabilizado al herido, un hombre cuyos datos no han trascendido, con contusión en el tronco.

Lo han trasladado al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza para una valoración más precisa.

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