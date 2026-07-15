Servicios de emergencia rescatan a un senderista en el Macizo de Revolcadores, en Moratalla - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MORATALLA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia rescataron este martes a un senderista de 73 años que quedó agotado y deshidratado mientras realizaba en solitario una ruta por la zona de Los Castillicos, en el Macizo de Revolcadores, entre las pedanías de Los Castillicos e Inazares, en el término municipal de Moratalla.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió el aviso a las 19.45 horas, cuando el propio senderista alertó de que se encontraba deshidratado y sin fuerzas para regresar por sus propios medios al punto de inicio de la ruta.

Tras localizar su posición, el '1-1-2' movilizó el helicóptero MU-010 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (GRAEC), así como a un agente medioambiental para colaborar en el operativo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

Los efectivos del GRAEC localizaron al senderista en la zona de Los Castillicos y lo evacuaron por vía aérea hasta Inazares, donde fue recibido por el agente medioambiental y efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de él.

El hombre presentaba un cuadro de deshidratación, aunque no precisó asistencia sanitaria ni traslado a un centro hospitalario. La intervención concluyó a las 21.17 horas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.