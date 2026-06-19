Shakespeare, Lope, Lorca y Cervantes llegan a la pantalla del San Javier Fest con un ciclo de cine gratuito

Imagen de 'El cautivo', de Alejandro Amenabar, que se proyectará en el marco de la 56ª edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier - AYUNTAMIENTO DE DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier incorpora este año como novedad un ciclo de cine gratuito vinculado a los grandes relatos literarios y teatrales. La programación, que se desarrollará en el Teatro de InviernO, propone un diálogo entre la escena y la pantalla a través de cuatro películas relacionadas con Shakespeare, Lope de Vega, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes.

El ciclo amplía el universo del San Javier Fest hacia el séptimo arte con una selección de títulos que mantienen viva la relación entre literatura, teatro y cine.

Las proyecciones tendrán lugar a las 22.00 horas y permitirán al público acercarse, desde distintos lenguajes cinematográficos, a algunos de los grandes imaginarios que también atraviesan la programación escénica del festival.

El concejal de Cultura y director del festival, David Martínez, ha destacado que esta nueva propuesta permite al San Javier Fest ampliar sus horizontes culturales hacia el cine.

"Si el pasado año el festival abrió un diálogo con las artes plásticas a través de la exposición 'Ágora, Dioses y Mitos', de José Antonio Torregrosa, esta edición da un paso más para encontrarse con el séptimo arte de la mano de la Filmoteca Regional y de la Consejería de Cultura del Gobierno regional", ha dicho.

Martínez ha señalado que el ciclo nace con la voluntad de explorar "las fecundas relaciones entre el teatro y el cine" mediante cuatro películas vinculadas a algunos de los grandes nombres de la literatura y la escena universal.

En ese recorrido, 'Hamnet', de Chloé Zhao, acerca al público a la vida de William Shakespeare; 'El perro del hortelano', de Pilar Miró, recupera la célebre obra de Lope de Vega; 'La novia', de Paula Ortiz, traslada a la pantalla el universo lorquiano de 'Bodas de sangre'; y 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, se adentra en la figura de Miguel de Cervantes.

La primera cita será el 30 de julio con 'Hamnet', de Chloé Zhao, una película ambientada en la Inglaterra del siglo XVI que se acerca a la vida de William Shakespeare y a su relación familiar en torno a la figura de su hijo Hamnet.

La historia sitúa al espectador ante el trasfondo emocional que rodea la creación de una de las obras más importantes del dramaturgo inglés, 'Hamlet'. El reparto está encabezado por Jessie Buckley, Paul Mescal y Zac Wishart.

El ciclo continuará el 7 de agosto con 'El perro del hortelano', de Pilar Miró, adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega.

La película, que respeta el texto en verso, obtuvo siete premios Goya y cuenta con un reparto integrado por Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Duato, Fernando Conde, José Lifante, Ángel de Andrés López y Miguel Rellán.

La historia de Diana, condesa de Belflor, y su secretario Teodoro lleva a la pantalla una de las grandes comedias del Siglo de Oro, atravesada por el deseo, los celos, la inteligencia y las contradicciones del amor.

El 13 de agosto será el turno de 'La novia', de Paula Ortiz, adaptación de 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca. Protagonizada por Inma Cuesta, Álex García, Asier Etxeandía, Leticia Dolera, Carlos Álvarez Novoa, Luisa Gavasa y María Alfonsa Rosso, la película traslada al cine la tensión poética y trágica del universo lorquiano a través de una historia marcada por el deseo, el destino y un vínculo imposible de romper.

La última proyección será el 21 de agosto con 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, una película ambientada en 1575 que recrea el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel tras ser capturado en alta mar por corsarios árabes.

La historia presenta a un joven Cervantes que encuentra refugio en su pasión por contar historias mientras idea un arriesgado plan de fuga. El reparto incluye a Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Luna Berroa y José Manuel Poga.

Además, la proyección de 'El cautivo' contará con la presencia de su protagonista, Julio Peña, que un día después actuará en el Auditorio Parque Almansa dentro del espectáculo 'Fedra, en los infiernos', incluido en la programación principal del festival.

Todas las proyecciones serán gratuitas y se celebrarán a las 22.00 horas en el Teatro de Invierno de San Javier.