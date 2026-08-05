Sierra Espuña se convierte en verano en una gran aula al aire libre donde 165 jóvenes aprenden sobre la biodiversidad

Participantes en el campamento de educación ambiental en el Aula de Naturaleza Las Alquerías - CARM

MURCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un bosque puede convertirse en un aula, una ruta entre pinares en una lección de biodiversidad y una noche bajo las estrellas en una experiencia difícil de olvidar. Ese ha sido el espíritu de una nueva edición de los Campamentos de Educación Ambiental celebrados durante el mes de julio en el Aula de Naturaleza Las Alquerías, en el Parque Regional de Sierra Espuña, donde 165 niños y jóvenes de la Región de Murcia han aprendido que la mejor forma de conservar el patrimonio natural es conocerlo desde dentro.

Organizados por la Comunidad a través de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, los campamentos han reunido a alumnos de tercero a sexto de Educación Primaria y de primero a tercero de Educación Secundaria Obligatoria en tres turnos adaptados a las diferentes edades.

Durante una semana de convivencia, cada grupo ha combinado actividades de ocio, deporte y aventura con un amplio programa de educación ambiental diseñado para descubrir la riqueza natural de Sierra Espuña y despertar el interés por su conservación.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha destacado que "la educación ambiental deja una huella mucho más profunda cuando los jóvenes pueden vivirla en primera persona. Estos campamentos les han permitido descubrir la biodiversidad de nuestra Región desde la experiencia, observando, investigando y disfrutando de un espacio natural único como Sierra Espuña".

Torres ha añadido que pretenden "que quienes participan regresen a casa con una mayor conciencia ambiental, pero también con el convencimiento de que cada persona puede contribuir a conservar nuestro patrimonio natural. Ese compromiso nace mucho más fácilmente cuando existe un vínculo emocional con la naturaleza".

APRENDER HACIENDO

Lejos de plantearse como unas vacaciones convencionales, los campamentos han convertido el Parque Regional de Sierra Espuña en un laboratorio al aire libre.

Los participantes han recorrido itinerarios interpretativos para conocer la flora y la fauna del entorno, han aprendido a identificar rastros de animales, han observado aves rapaces, descubierto el papel de los murciélagos en los ecosistemas mediterráneos y conocido la importancia de los bosques y del agua para la conservación del medio natural.

La programación ha combinado estas propuestas con actividades de orientación, gymkanas ambientales, talleres creativos utilizando materiales reutilizados y dinámicas participativas que han permitido comprender el funcionamiento de los ecosistemas de una forma práctica y divertida, siguiendo una metodología basada en el aprendizaje experiencial, donde la observación directa y la participación activa sustituyen a las clases tradicionales.

Uno de los momentos que más agradecen los jóvenes es la visita de los agentes medioambientales y las brigadas forestales, que les muestran su labor en la prevención y extinción de incendios forestales y el cuidado del medio natural.

El contacto con el medio natural también se ha completado con propuestas de turismo activo y aventura, como tirolina, escalada en árbol, tiro con arco, recorridos de orientación, excursiones por distintos enclaves del Parque Regional, rutas hasta Aledo y noches de vivac al aire libre, una de las experiencias más esperadas por los participantes.

Las veladas nocturnas, los juegos cooperativos y los retos por equipos han contribuido además a reforzar valores como la convivencia, la autonomía, la cooperación y el respeto entre compañeros.

El Aula de Naturaleza Las Alquerías se ha consolidado, tras más de tres décadas de actividad, como uno de los principales referentes de la educación ambiental en la Región de Murcia.

Además de los campamentos estivales, desarrolla durante todo el año programas dirigidos a centros educativos y otros colectivos sociales, promoviendo el conocimiento y la conservación del patrimonio natural regional.

La directora general ha señalado que "necesitamos ciudadanos comprometidos con la conservación de la naturaleza, y ese compromiso comienza en edades tempranas. Experiencias como estas ayudan a comprender que proteger la biodiversidad no es una obligación lejana, sino una responsabilidad compartida que empieza con pequeños gestos y con el conocimiento del extraordinario patrimonio natural que tenemos en la Región de Murcia".