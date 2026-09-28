Siete personas sufren quemaduras en un incendio en el cuadro de contadores de un edificio en Mula (Murcia)

Lugar donde se ha producido el incendio - 1-1-2

MULA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Siete personas han sufrido quemaduras de diversa consideración como consecuencia de un incendio declarado en la madrugada de este lunes en el cuadro de contadores de un edificio de cuatro plantas situado en la calle Santa Teresa de Jornet del municipio de Mula, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

Decenas de llamadas a la sala operativa registradas a partir de las 3.00 horas han alertado de la presencia de fuego y humo en el inmueble, ubicado frente al Instituto de Educación Secundaria (IES) Ortega y Rubio de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), cuatro ambulancias con personal de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, patrullas de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

El personal sanitario ha atendido en el lugar a un total de ocho personas, todos ellos varones de entre 24 y 56 años de edad.

Tres de los afectados presentaban quemaduras de gravedad en extremidades superiores e inferiores, cuatro padecían lesiones por fuego de carácter leve y un octavo ha precisado asistencia por una crisis de ansiedad.

Los siete heridos por quemaduras han sido evacuados a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, mientras que el paciente con síntomas de ansiedad ha sido trasladado al Hospital General Universitario Morales Meseguer, también en la capital de la Región.

Los bomberos del CEIS han sofocado las llamas, originadas en el cuarto de contadores de la planta baja, y se han retirado del lugar tras completar las labores de ventilación del edificio pasadas las 5.30 horas.

El fuego ha provocado daños materiales en el portal y en un trastero del inmueble.