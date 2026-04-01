El silencio se hace en Murcia con la salida del Cristo del Refugio

Archivo - Imagen de la procesión del Jueves Santo, la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio - CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tarde y la noche de Jueves Santo en Murcia saca a la calle dos procesiones. La primera de ellas la de la Soledad en el Calvario, de la Cofradía de la Sangre, tras su recogida el silencio impregnará la ciudad con la salida del Cristo del Refugio.

Solo unas horas después de que 'Los Coloraos' se hayan recogido la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo vuelve a salir a la calle en la tarde de Jueves Santo.

La procesión de la Soledad en el Calvario, de 1980, sale del barrio de la iglesia del Carmen a las 18.30 horas. Sus cofrades, vestidos de negro, tienen por delante un recorrido de 2.000 metros y un tiempo de paso de 30 minutos.

Este cortejo procesiona tres pasos. El primero de ellos es 'Jesús de la Redención' (2017) de Antonio Jesús Yuste, le sigue 'Cristo del Amor en la conversión del buen ladrón' (2011-2016), obra de José Hernández y, por último, 'Nuestra Señora de la Soledad del Calvario' (1985), del escultor Antonio Campillo.

El recorrido comienza a las 18.30 desde la iglesia de El Carmne y continua por la Alameda de Colón; plaza Camachos; Canalejas; Puente Viejo; Martínez Tornel; Jara Carrillo; San Pedro; Cristo de la Esperanza; plaza de las Flores, por su lado izquierdo; Santa Catalina, por la izquierda; Gran Vía; Santa Catalina; San Bartolomé; Sociedad; Puxmarina y Frenería.

Su llegada a la plaza Belluga está prevista a las 20.15 horas. Desde allí continúa por la calle Arenal; Glorieta de España; Tomás Maestre; Martínez Tornel; y regresa por el Puente Viejo hacia la iglesia de El Carmen donde espera que comience a llegar a las 21.30 horas.

SE HACE EL SILENCIO CON EL REFUGIO

El silencio se hace en el centro de la ciudad con la salida de la Cofradía del Santísimo Cristo del Silencio de la iglesia de San Lorenzo. El cortejo saldrá a las 22.00 horas y lo hará acompañado de la música de la Coral Discantus.

Esta procesión consta de una sola imagen, la del Santísimo Cristo del Refugio. Una obra atribuida a Jacobo Florentino, del siglo XVI, y que llevan entre 32 portapasos.

El recorrido es de 1.180 metros y su tiempo de paso es de 30 minutos.

Tras abandonar la iglesia de San Lorenzo, los cofrades se dirigen hacia Alejandro Seiquer; Merced; Santo Domingo; Trapería; Hernández Amores; Nicolás Salzillo. Su llegada a la plaza de Belluga está prevista a las 23.25 horas , desde allí continuará por la plaza de los Apóstoles; Isidoro de la Cierva; Cetina, y de nuevo por Alejandro Seiquer hasta la iglesia de San Lorenzo donde comenzará a recogerse a las 00.15 horas.