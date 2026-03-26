Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Xoel López, Rodrigo Cuevas y Rubén Blades, protagonistas de La Mar de Músicas 2026

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junnto al cónsul de Ecuador, César Mantilla - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Los artistas Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Down, Xoel López, Rodrigo Cuevas o Rubén Blades serán protagonistas de La Mar de Músicas 2026, en una programación en la que también están Cheik Lô, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo o Niño de Elche junto a Raül Refree.

La Mar de Músicas, el festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, hará este 2026 un viaje musical que parte desde Ecuador, principal protagonista de la 31 edición del evento, aunque recorrerá 16 países de América, África y Europa, a través de sus sonidos.

La alcaldesa, Noelia Arroyo ha anunciado junto al cónsul de Ecuador, César Mantilla, el cierre de un cartel que incluye 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos, y la puesta a la venta de las entradas y abonos del festival en la web 'www.lamardemusicas.cartagena.es'. Esta 31ª edición se celebrará del 17 al 25 de julio.

La diversidad musical de Ecuador será protagonista indiscutible de la 31 edición de La Mar de Músicas, festival que se celebrará del 17 al 25 de julio en Cartagena y que este 2026 hará un especial del país andino a través de su música, cine, arte y literatura, según informa el Consistorio en un comunicado.

Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas, Jatun Mama, Swing Original Monks y Margarita Laso son los artistas que forman parte de esta programación que va desde la música andina a la electrónica, desde el pasillo al pop, para mostrar la riqueza musical de Ecuador.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, "sitúa su foco en un territorio muy importante para la ciudad, la Región y el país; ya que la población migrante ecuatoriana es una de las de mayor número", ha señalado la alcaldesa.

La Mar de Músicas es una forma de viajar por el mundo sin salir de Cartagena. Empezando por América, además de la programación ecuatoriana, el festival tendrá presencia de músicas llegadas de Brasil con Gilsons, formación formada por hijo y nietos de Gilberto Gil; y la sofisticada Mari Froes.

De Colombia, los tropicales Monsieur Periné; de Argentina, el pop elegante de Bándalos Chinos; de Méjico, la poética y conmovedora Silvana Estrada y la racial y mestiza, Lila Downs, artista que esta edición será premio La Mar de Músicas 2026. Del concierto de clausura estará encargado el músico de Panamá, Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

Las músicas llegadas desde África tiene, como es habitual, representación en La Mar de Músicas. Desde Senegal estará uno de los grandes representantes del mbalax, Cheik Lô; de Cabo Verde la electrónica con ecos del pasado de Fidju Kitxora; de Gambia, una de las figuras más fascinantes de la música africana contemporánea y la primera mujer reconocida internacionalmente como maestra de la kora, Sona Jobarteh.

De Marruecos, pero afincado en España, llega Rachid B, cuyo primer disco cantado en darija ha sido una de las grandes sorpresas musicales del país. De Sudáfrica, aunque viviendo en Berlín, llegará la cantautora folk Alice Phoebe Lou. Además, en esta edición se recupera el proyecto de Casa África, Vis a Vis, que traerá a Cartagena a un grupo de Malí, que se conocerá en abril.

Dando el salto a Europa, de Grecia estará la cara más moderna y exportable de la música popular griega, Stella. De Portugal, la voz más contemporánea del fado, Carminho; de Italia, uno de los sonidos más frescos de la electrónica europea actual, Mind Enterprises; junto a una de las voces más fascinantes que ha dado el mercado de las músicas del mundo estos últimos años, la napolitana La Niña.

España, como es habitual en los últimos años del festival, tiene una presencia muy destacada. Por La Mar de Músicas pasará esta edición Sílvia Pérez Cruz, que será la encargada del concierto inaugural, presentando su nuevo disco y acompañada por una decena de músicos sobre el escenario; al mismo tiempo que festeja sus treinta años en los escenarios.

Darán también a conocer su primer disco en solitario, Maria Arnal, como harán lo propio con sus nuevos trabajos Xoel López, Rodrigo Cuevas, Raül Refre junto a Niño de Elche, Bewis de la Rosa, Musgö y María Marín. En cambio, Tomasa estará en el festival en su gira de despedida de los escenarios.

Por Cartagena también pasarán una de las voces más sorprendentes del país, Judeline, perteneciente a una nueva generación que traspasa límites creativos, la misma a la que pertenece pablopablo, que también estará en Cartagena.

VOCES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Las voces más cercanas, las de la Región de Murcia, serán las de El Pantorrillas, Sistema Nervioso, Hoonine y joseluis. También hay que sumar a Gregotechno, que fascinará al público del Castillo Árabe con su unión de música gregoriana y electrónica. Como también harán las sesiones de DJS de Ángel Carmona y Carlangas.

"Estamos felices de ser un país invitado en un festival tan importante. Es un festival sonado a nivel mundial y para nosotros como país ser invitado a este espacio lleno de cultura, de diversidad, es fundamental", ha subrayado el cónsul de Ecuador, César Mantilla.

El festival pone a la venta dos tipos de abonos. En concreto, 300 abonos para todos los conciertos del Auditorio Paco Martín y Castillo Árabe a 125 euros; y 200 para todos los conciertos del Patio del CIM, a 80 euros. La venta de entradas y abonos se hace a través de la página del festival 'lamardemusicas.cartagena.es'.