Los sindicatos calculan un seguimiento medio de la huelga general de un 50% y esperan una manifestación "masiva"

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, ha cifrado en "una media del 50%" el seguimiento de la huelga en la comunidad con sectores donde los datos oscilan entre el 10 y el 20%. "Son datos muy dispares dependiendo de los sectores, los que están fuertemente sindicalizados tienen un seguimiento mucho mayor", ha puntualizado durante la concentración que los sindicatos han protagonizado este miércoles en la puerta de El Corte Inglés de Murcia.

Por su parte, la secretaria general de CCOO, Teresa Fuentes, ha indicado que sectores como la construcción y los servicios son los que menos han secundado la huelga, con un seguimiento de alrededor del 20%. "No la podemos comparar con otras huelgas porque es la primera vez que se produce una huelga sociolaboral", ha apuntado Fuentes, que ha destacado el amplio seguimiento de los jóvenes no asistiendo a las universidades.

En la concentración también ha estado presente el Sindicato de Vivienda, cuya portavoz, Toñi Rojo, ha destacado que esta es la primera huelga general en defensa de la vivienda. "Esto acaba de empezar", ha afirmado. "Queremos que los contratos de alquiler sean de larga duración, que no haya ningún desahucio más para personas en situación de vulnerabilidad y que haya un parque público de vivienda", ha explicado Rojo, que ha denunciado que la policía no les ha permitido realizar piquetes informativos.

Por su parte, el portavoz de STERM, Pablo Rodríguez, ha lamentado que la huelga haya sido "malinterpretada e intencionalmente usada políticamente por los partidos que van a concurrir a las elecciones". "Estamos reivindicando derechos básicos, acceso a la vivienda, salarioso dignos y servicios públicos de calidad", ha asegurado Rodríguez, que ha insistido en que "el Estado del Bienestar lo ha conseguido la clase trabajadora luchando, saliendo a la calle y exigiendo al sistema capitalista que queremos una vida digna".

Por último, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Paco Morote, ha afirmado que este es "un gran día" y espera que sea "el primero de una larga lucha hasta conseguir que el derecho a la vivienda sea un derecho y no un privilegio".

LOS SINDICATOS ESPERAN UNA MANIFESTACIÓN "MASIVA"

Los representantes sindicales esperan que la manifestación de esta tarde sea "masiva" y con una "repercusión brutal". "En una Región donde los salarios son tan precarios la gente no se puede permitir ni siquiera un día porque están en riesgo de pobreza extrema, por lo que sí esperamos que la manifestación sea multitudinaria", ha apuntado la secretaria general de UGT.

La secretaria general de CCOO, Teresa Fuentes, ha coincidido en señalar que la manifestación que esta tarde saldrá de la plaza Circular de la capital de la Región será "muy numerosa".

CIERRE DE LA PUERTA DE EL CORTE INGLÉS

En la puerta de El Corte Inglés de plaza Fuensanta, en Murcia, UGT, CCOO, STERM, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de la Vivienda se han concentrado para reclamar el cierre de la puerta principal del establecimiento. El cierre se ha producido a las 11.48 y se ha prolongado hasta las 12.15 horas momento en el que los huelguistas han retomado las protestas.

La concentración, custodiado por efectivos de la Policía Nacional, ha estado presidido por una pancarta con el lema 'Ni rentistas ni patrones. Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos'. Durante la protesta, los participantes han coreado proclamas como "Sus beneficios, nuestra miseria" y "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste".