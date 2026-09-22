El SMS afirma que la Asociación de Afectados por las Prótesis no ha solicitado ninguna reunión con Salud

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha asegurado este martes que la Asociación de Afectados por las Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad del Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha solicitado formalmente ninguna reunión con la Consejería de Salud, ni con el propio organismo.
Desde el SMS han afirmado que el colectivo --cuyos miembros están a la espera de que concluyan los trámites administrativos para constituirse como asociación-- "tampoco ha requerido información" sobre este asunto, que se encuentra judicializado.
Asimismo, ha indicado que el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia informó, tras la segunda revisión de los 375 pacientes, que ningún presentó complicaciones clínicas por implantes de prótesis fuera de fecha.
En este sentido, el organismo sanitario ha precisado que no existen novedades respecto a los datos ofrecidos el pasado 24 de julio por parte del jefe de Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.