El SMS y FELL Leucemia colaboran en la atención de niños de otros países

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha prorrogado el convenio de colaboración con la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia (FELL). Gracias a esta colaboración se proporciona tratamiento a menores enfermos de leucemia procedentes de países desfavorecidos donde no pueden recibir atención contra este tipo de cáncer.

La Región de Murcia es la única autonomía en España que tiene en marcha un programa de estas características, que "ofrece esperanza y beneficia a niños enfermos de zonas deprimidas donde no tienen la oportunidad de ser tratados, ya sea porque no disponen de los medios económicos para ello o porque en sus lugares de residencia no se ofrecen estos tratamientos", explicó la gerente del SMS, Irene Marín.

Esta prórroga supondrá que los hospitales públicos regionales atenderán y darán tratamiento a una media anual de cinco menores de hasta 18 años afectados por leucemia u otras enfermedades malignas hematológicas.

28.500 POTENCIALES DONANTES DE MÉDULA

El SMS comenzó a colaborar con la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia en 1994 y desde entonces ha atendido a más de 150 niños de 15 países como República Dominicana, Senegal, Perú, Nicaragua o Ecuador.

En este sentido, la gerente destacó que "esto da una idea del nivel de implicación que tenemos en la lucha contra la desigualdad en el acceso a la sanidad, y en el tratamiento contra determinadas enfermedades, muy difíciles de tratar en países con pocos recursos".

Desde 2021 ha habido un importante incremento de la actividad de captación y tipaje de donantes voluntarios de médula ósea, fundamentalmente gracias al impulso de la campaña 'Un Match por una Vida' en la Región de Murcia para captar donantes de médula ósea.

En nuestra Comunidad ya hay 28.500 potenciales donantes registrados y solo el año pasado se consiguieron 2.100, lo que situó a la Región de Murcia por segundo año consecutivo como la primera autonomía en captación de donantes.