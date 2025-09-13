'Solanera', la revista murciana de artes visuales y literatura que explora la posibilidades estéticas del calor

Está coordinada por Inés Belmonte, escritora y profesora de Secundaria, y Elena Trinidad, fotógrafa y estudiante de Filosofía

'Solanera', la revista murciana de artes visuales y literatura que explora las posibilidades estéticas del calor, va a presentar este mes de septiembre su tercer número, una nueva entrega en donde los lectores disfrutarán de un buen número de obras que dialogan con ese tema, así como con sus múltiples variantes: la sequía, el cambio climático, el verano y sus rituales.

Lo que pretenden sus coordinadoras, con este proyecto, es construir, desde el lenguaje artístico, una memoria del calor, desde la vivencia del mismo en la Región de Murcia. En este sentido, es requisito imprescindible que los participantes de la revista tengan un vínculo significativo con esta tierra.

'Solanera' está fundada por Inés Belmonte Amorós (Murcia, 1993), escritora y profesora de Secundaria, que coordina y edita la revista junto a Elena Trinidad (Cartagena, 1997), fotógrafa y estudiante de Filosofía. Elena Trinidad también es la encargada de la maquetación de la misma.

En septiembre de 2025 se lanza el tercer número (subvencionado parcialmente por el programa Estrenarte, de la Concejalía de Juventud), cuya presentación tendrá lugar en Libros Traperos el viernes 26 a las 19.00 horas.

En el acto se celebrará asimismo un recital con alguno de los participantes del tercer número de esta revista. Para más información sobre este proyecto se puede seguir la cuenta de Instagram @solanera_fanzine.