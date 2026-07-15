Las solicitudes para estudiar FP aumentan un 4,4% en la Región de Murcia

El consejero Víctor Marín visita el CIFP Politécnico de Murcia junto con David Iniesta, que ganó la medalla de oro en CNC Fresado en las olimpiadas de la FP, ‘SpainSkills 2026’, y que representará a a España en la final mundial ‘WorldSkills Shanghái 2026’ - CARM

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes para cursar Formación Profesional en la Región de Murcia de cara al próximo curso escolar han alcanzado las 26.850, lo que supone un incremento del 4,4% (cerca de 1.200 más) respecto al año anterior, según ha informado la Comunidad.

Los mayores incrementos se han registrado en municipios como San Javier (+30%); San Pedro del Pinatar y Los Alcázares (+21% en cada caso); Alguazas (+20%); Molina de Segura (+18%); Torre Pacheco (+13%); Alcantarilla (+7,5%); Caravaca de la Cruz (+7%) y Cartagena (+6,6%).

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha destacado este miércoles que estos datos "confirman la tendencia de crecimiento sostenido de estas enseñanzas dada la gran variedad de ciclos formativos y la alta tasa de empleabilidad, ya que la oferta se diseña de la mano de la empresa y se distribuye por toda la Región".

Marín ha visitado el Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Murcia, junto con la jefa de estudios, María Fuensanta Gómez.

Educación ofrece el próximo curso 48.400 plazas de FP, un incremento de 1.600 plazas en relación con el curso que finaliza. Un aspecto destacado del proceso de admisión es la "gran demanda" que han experimentado las enseñanzas industriales con incrementos de más del 160% en el grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, en Cartagena, el 146% en Molina de Segura, el 133% en Yecla y el 123% en Caravaca de la Cruz y Murcia.

Asimismo, se han incrementado las solicitudes para el Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles un 73,5% en Cieza, un 57,5% en Jumilla y un 50% en Torre Pacheco; han aumentado las solicitudes para el Grado Superior de Mecatrónica Industrial un 65% en Cartagena; y para el Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se han incrementado las solicitudes un 81% en Cartagena y un 54% en Murcia.

En Cartagena se han registrado 5.000 solicitudes de Formación Profesional, consolidando así el crecimiento de estas enseñanzas y reforzando al municipio como referente regional en FP industrial, tecnológica, sanitaria y marítima.

COMIENZA EL PLAZO DE MATRICULACIÓN

Las listas definitivas de admitidos se publicaron ayer y hoy comienza el plazo de matriculación, que se realizará los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio. La adjudicación automática de vacantes será el día 27 de julio. Del 28 de julio al 15 de noviembre se puede solicitar la admisión fuera de plazo.

Las listas de espera son gestionadas directamente por los centros docentes. La convocatoria del primer acto público de adjudicación de vacantes está prevista para el 7 de septiembre en grado medio y para el 10 de septiembre en grado superior. En los ciclos sin lista de espera, los centros podrán gestionar directamente la incorporación del alumnado sin necesidad de celebrar acto público.

CENTRO DE EXCELENCIA EN FP

El CIFP Politécnico de Murcia es uno de los cinco centros de la Región que forman parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional, en el sector de fabricación automatizada, por lo que recibió en 2022 una subvención de 1,8 millones de euros.

En la Región también son Centros de Excelencia el CIFP Politécnico de Cartagena, CIFP Arsenio Sánchez (Fremm) de Murcia, el CIFP Carlos III de Cartagena y el Cifea de Molina de Segura.

El consejero ha visitado los talleres del Politécnico y comprobó el funcionamiento de la máquina 'Haas', un equipo de control numérico por computadora (CNC) de fresado y torno, utilizada para fabricar piezas con altísima precisión. Esta máquina está disponible para el Grado Medio de Mecanizado, y en sectores como la automoción y la industria aeroespacial.

Además, Marín ha deseado suerte a David Iniesta, alumno del CIFP Politécnico de Murcia que ganó la medalla de oro en CNC Fresado en las olimpiadas de la FP, 'SpainSkills 2026', y que representará a España en la final mundial 'WorldSkills Shanghái 2026', en septiembre en China. El estudiante ha estado acompañado por su tutor, Esteban García, y por el coordinador de los Skills, Diego Fernández.

El CIFP Politécnico de Murcia ofrece 46 ciclos de grado medio y superior y seis cursos de especialización de ocho familias profesionales, y tiene más de 3.000 alumnos. El centro tiene convenios con más de 1.000 empresas para que el alumnado realice prácticas.

Las familias profesionales más demandadas son edificación y obra civil, instalaciones eléctricas y automatizadas y fabricación mecánica. Las ofertas de empleo que reciben los alumnos en las empresas que hacen sus prácticas se sitúan en torno al 70% . Además, la bolsa de empleo del Politécnico recibe 300 solicitudes de empleo por curso. Un millar de alumnos acceden todos los años al mercado laboral.