'Sorda', dirigida por Eva Libertad, gana el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de Cultura Inclusiva

Archivo - Fotograma de 'Sorda' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La película 'Sorda', dirigida por la cineasta murciana Eva Libertad, producida por la también murciana Nuria Muñoz y protagonizada por la actriz de Molina de Segura Miriam Garlo, ha sido distinguida con el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia en la categoría de Cultura Inclusiva, según recoge el fallo del jurado publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El fallo del jurado ha reconocido el valor artístico de la obra y su capacidad para visibilizar ante el gran público los procesos de maternidad y crianza en una pareja formada por una persona sorda y otra oyente, así como por promover el respeto hacia las realidades comunicativas y lingüísticas de las personas sordas. Asimismo, ha destacado que la película ha contribuido a generar una conversación pública sobre el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia y sobre el reconocimiento de la lengua de signos española.

Los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia, convocados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad, en esta edición también han reconocido iniciativas en los ámbitos de la investigación e innovación, la accesibilidad universal, la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la igualdad de género, además de conceder dos menciones especiales.

Los galardones, que desde 2022 tienen la consideración de Premio Nacional del Gobierno de España, se entregarán en un acto institucional con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre.