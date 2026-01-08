Subvenciones de 2 millones para más de un millar de familias numerosas y monoparentales

Niños jugando en un parque - Gabriel Luengas - Europa Press

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.141 familias numerosas, monoparentales y con hijos de parto o adopción múltiple van a recibir ayudas de hasta 2.500 euros de la Comunidad para cubrir pagos de manutención, compra de vestimenta y calzado, así como aquellos gastos dirigidos a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad trasladó hoy al Consejo de Gobierno que su departamento ya ha resuelto esta convocatoria de ayudas por valor de 2 millones de euros. Se trata del doble de la dotación presupuestaria de la convocatoria anterior.

En esta iniciativa también se incluyen otros gastos subvencionables, como los derivados de la compra de artículos higiénicos y sanitarios, productos de farmacia, accesorios de puericultura, comedores escolares o abonos de transporte público. Las subvenciones se entregan en un solo pago.

Las condiciones para recibir este apoyo económico son residir en la Región de Murcia, disponer de una renta per cápita no superior al Iprem, y tener reconocida la condición de familia numerosa de categoría especial o monoparental.

En esta convocatoria, más de un 65 por ciento de las solicitantes eran familias numerosas de categoría especial.