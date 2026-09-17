La UMU amplía a toda la jornada la suspensión de clases en Lorca, San Javier y Enfermería en Cartagena

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha ampliado a toda la jornada de este jueves, 17 de septiembre, la suspensión de las clases y de la actividad presencial en los campus de Lorca y San Javier y en la sede de la Facultad de Enfermería en Cartagena.

La decisión se ha adoptado en coordinación con la Comunidad Autónoma y responde a la evolución de las condiciones meteorológicas y al agravamiento del nivel de aviso establecido por Aemet, según ha informado la Universidad.

En los centros y municipios afectados quedarán suspendidas durante toda la jornada todas las actividades docentes presenciales programadas y se procederá al cierre de los edificios afectados. Asimismo, el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de estos centros quedará exento de la obligación de acudir presencialmente a su puesto de trabajo.

La medida amplía la suspensión inicialmente establecida para el turno de mañana. En el resto de campus de la Universidad de Murcia se mantiene la situación comunicada en la noche de este miércoles. Así, en Espinardo, La Merced y Ciencias de la Salud de El Palmar las actividades docentes programadas continúan con normalidad, con excepción de las prácticas y trabajos al aire libre.

La UMU flexibilizará, en todo caso, la obligatoriedad de asistencia ante las condiciones meteorológicas previstas. El personal de estos campus desarrollará su actividad con normalidad y deberá extremar las precauciones en sus desplazamientos al centro de trabajo, mientras que el sistema de seguimiento horario aplicará una mayor flexibilidad ante posibles incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

La Universidad de Murcia mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la situación y adaptará sus medidas a las indicaciones de las autoridades competentes.

SUSPENSIÓN EN 14 MUNICIPIOS

Por su parte, la actividad lectiva permanece suspendida este jueves hasta las 15.00 horas en los centros educativos de 14 municipios de la Región de Murcia y varias pedanías del municipio de Murcia, una decisión preventiva adoptada este miércoles por el Gobierno regional siguiendo las recomendaciones de los técnicos y las previsiones de Aemet.

La suspensión afecta a todos los centros educativos de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Aledo, Totana, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar, así como a los centros situados en las pedanías murcianas de Corvera, Sucina, Gea y Truyols, Valladolises, Avileses, Lobosillo y Los Martínez del Puerto.

La medida afecta al alumnado y al personal docente y no docente de los centros educativos de enseñanzas no universitarias, así como a la actividad de Formación Profesional, Conservatorio de Música, Escuela Oficial de Idiomas y Centros de Educación de Adultos en horario de mañana.

La decisión se adoptó inicialmente ante el aviso naranja por lluvias previsto por Aemet desde las 3.00 hasta las 11.59 horas de este jueves, con el objetivo de evitar desplazamientos y reducir la movilidad ante la previsión de acumulación de agua.

La evolución del episodio llevó este jueves a Aemet a elevar a nivel rojo, entre las 10.00 y las 11.59 horas, el aviso por lluvias en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón. En Cartagena, en algunas zonas se han superado los 70 litros por metro cuadrado en una hora, según informó el Ayuntamiento, que ha registrado inundaciones y mantiene trabajando a los servicios municipales para recuperar la normalidad.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) suspendió preventivamente las actividades docentes y laborales presenciales, incluidas las labores de las empresas subcontratadas no esenciales, durante este jueves hasta las 15.00 horas. Los trabajadores que tengan concedido el teletrabajo deberán continuar prestando sus servicios de forma no presencial durante su horario habitual.

Por otro lado, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad decretó para este jueves el cierre de los centros de atención temprana, centros de día para personas mayores, centros sociales para personas mayores y centros de día y de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad en las mismas localidades afectadas por la suspensión de la actividad lectiva.