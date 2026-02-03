Tabaco, alcohol y obesidad siguen siendo los factores de riesgo evitables más importantes relacionados con el cáncer

Archivo - Una persona fuma en la terraza de un bar - María José López - Europa Press - Archivo

MURCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha recordado este martes, con motivo de la celebración mañana 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, la importancia de la prevención con hábitos de vida saludables que pueden evitar un porcentaje significativo de casos oncológicos, ya que, alrededor de un tercio de las muertes por esta enfermedad se deben al tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas con insuficiente ingesta de fruta y verdura, según datos de la Organización Mundial de la Salud en su 'Informe Mundial del Cáncer'.

El tabaco es con diferencia el factor de riesgo individual responsable de un mayor número de cánceres, aproximadamente el 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, y es un agente causal fundamental en multitud de otros cánceres, como los de cabeza y cuello, vejiga urinaria, riñón, esófago, páncreas, estómago, colon y recto, entre otros. Preocupa, asimismo, el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre la población joven.

Respecto al alcohol, es un factor de riesgo para multitud de cánceres, como los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, mama, y cavidad oral, entre otros. No existe un nivel seguro de consumo de alcohol, ya que el riesgo de cáncer aumenta incluso con consumos bajos, y además es importante tener en cuenta el efecto sinérgico que se produce con el hábito tabáquico, multiplicando hasta por 30 el riesgo de ciertos tumores.

La obesidad se asocia con al menos nueve tipos de cáncer como el de mama, endometrio, colon, renal, vesícula biliar y páncreas, entre otros. En cuanto al ejercicio físico, pilar fundamental en el estilo de vida saludable, se estima que podría reducir hasta un 30 por ciento el riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga urinaria, endometrio, esófago y estómago, y reducir casi el 20 por ciento el riesgo de mortalidad específica por cáncer. Además, el ejercicio físico ha demostrado mejorar la calidad de vida y reducir los efectos secundarios derivados de los tratamientos oncológicos.

TASAS DE SUPERVIVENCIA Y APUESTA INVESTIGADORA

En la Región de Murcia, el 85,5 por ciento de los menores que sufren cáncer lo superan, y la tasa de supervivencia de los adultos está en torno al 60 por ciento a los cinco años del diagnóstico, en línea con la media nacional.

El Gobierno regional mantiene una apuesta firme por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer, liderada por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y articulada a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB).

La Región de Murcia tiene en marcha actualmente alrededor de 400 estudios de investigación clínica relacionados con diferentes tipos de cáncer, de los que más de la mitad se están desarrollando en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, principalmente centrados en el cáncer de mama.

Esta apuesta por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer, liderada por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y articulada a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), que es gestionado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), se ve reforzada por dos proyectos estratégicos resultado del compromiso del Gobierno regional por la investigación, en este caso oncológica, en la Región de Murcia: la reciente puesta en marcha de la 'Unidad de Fases Tempranas' en el hospital Virgen de la Arrixaca, y la creación de la 'Unidad Coordinada de Investigación' de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.

Según la Red Española de Registros de Cáncer, los tumores más diagnosticados en España en 2026 serán el cáncer colorrectal, y los de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. En hombres, los más frecuentes serán los cánceres de próstata, colorrectal y pulmón, y en mujeres, los de mama, colorrectal y pulmón.