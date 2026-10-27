El Tajo-Segura reabrirá de manera parcial el canal para recuperar parte del agua pendiente por las obras

Trasvase Tajo-Segura - MITECO

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer tramo del canal del trasvase Tajo-Segura se pondrá en funcionamiento de manera "provisional y parcial" para que se puedan trasvasarse "al menos una parte" de los volúmenes autorizados que aún están pendientes de envío debido al cierre del canal por las obras de reparación en dos tramos. De este modo, se habilitará la sección inferior hasta una cota que permita, en condiciones mínimas de seguridad trasvasar este agua.

Así se ha decidido este martes en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) que ha establecido que esta operativa parcial se mantendrá hasta el 31 de diciembre y que lo prioritario será garantizar el abastecimiento, según han informado desde el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

Esta solución implica suspender temporalmente las obras del primer tramo, en La Bujeda, para reanudar el servicio durante un periodo limitado, tanto en tiempo como en capacidad. Los trabajos se retomarán a partir del 1 de enero de 2027. Los volúmenes que puedan trasvasarse de entre los ya autorizados se almacenarán en los embalses de Campos del Paraíso y Alarcón hasta que finalicen las obras en ambos tramos, previstas para mediados de febrero de 2027, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.

En cualquier caso, de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan las reglas del trasvase, los volúmenes enviados hasta el 31 de diciembre se computarán como recursos correspondientes al año hidrológico 2026-2027, han indicado.

Durante la reunión, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado sobre el diagnóstico y la magnitud de las dos roturas detectadas en septiembre en los parajes de La Bujeda y Liétor que han mantenido suspendido el servicio del canal desde entonces.

Para determinar su alcance, los servicios de explotación han recurrido a técnicas de geofísica, mediante levantamientos con georradar en las zonas afectadas, con el fin de obtener un mapa preciso de los daños. Para acometer las reparaciones, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente declaró las actuaciones de emergencia, por un importe de 1,2 millones de euros.

Los diagnósticos y las valoraciones de los servicios técnicos confirman los plazos estimados inicialmente, que sitúan la finalización de las obras en torno a mediados de febrero de 2027.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

Paralelamente, la Comisión ha evaluado la situación hidrológica a 1 de octubre y las previsiones elaboradas por el Centro de Estudios Hidrográficos para el próximo semestre. En esa fecha, los embalses de cabecera disponían de un volumen efectivo de 1.178,9 hm3, correspondiente al nivel 2, según las reglas de explotación del trasvase.

La aplicación semestral de la regla de explotación permite prever que el sistema se mantendrá en el nivel 2 durante todo el semestre. No obstante, dada la incertidumbre asociada a las reparaciones, la Comisión ha autorizado un trasvase de 54 hm3 para los meses de octubre y noviembre, a razón de 27 hm3 mensuales. Estos volúmenes comenzarán a trasvasarse cuando el canal esté nuevamente operativo.

Asimismo, ha acordado continuar trasvasando los volúmenes ya autorizados y pendientes de envío, en función de la disponibilidad operativa del canal y hasta el 31 de diciembre de 2026, con prioridad para los destinados al abastecimiento. Estos volúmenes se considerarán recursos correspondientes al año hidrológico 2026-2027.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado de que la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel asciende a 353 hectáreas. Asimismo, ha destacado la necesidad de recibir cuanto antes un volumen de 2,5 hm3 para atender los abastecimientos a través de la denominada 'Tubería Manchega' durante los meses de octubre y noviembre.

Además, el Centro de Estudios Hidrográficos ha presentado un balance del año hidrológico 2025-2026, que finalizó el pasado 30 de septiembre. Según ha explicado, ha sido uno de los años hidrológicos con mayores aportaciones y volúmenes almacenados, lo que ha permitido autorizar un total de 522 hm3, de los que, a fecha de hoy, se han trasvasado 424,1 hm3.

Por último, la Comisión ha acordado volver a reunirse a principios de diciembre para evaluar el avance de las obras de reparación, los volúmenes efectivamente trasvasados hasta ese momento y los que previsiblemente podrán enviarse antes de final de año, así como autorizar los volúmenes correspondientes al periodo siguiente.