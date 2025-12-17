La tarifa social del agua de Murcia beneficia a más de 21.000 personas y alcanza un millón de euros en bonificaciones

Reunión del Consejo de Administración de Aguas de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tarifa social del agua en Murcia, cuyo objetivo es garantizar el acceso al agua potable y alcantarillado en situaciones de vulnerabilidad acreditada, beneficia de forma directa a 21.681 personas y alcanza un millón de euros en bonificaciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así se ha puesto de relieve en la reunión del último Consejo de Administración de Aguas de Murcia, que ha estado presidido por el alcalde, José Ballesta.

En concreto, la tarifa social del agua, por la que los beneficiarios pagan una cuota fija de 5 euros al mes, siempre que su consumo no supere los 110 litros por habitante y día, cuenta actualmente con 6.700 contratos activos, una cifra similar a la del año anterior.

Además de la tarifa social, el Ayuntamiento impulsa otras medidas especiales dirigidas a pensionistas, familias numerosas de más de cuatro miembros, hogares en riesgo de exclusión y comedores sociales.

En conjunto, 13.197 contratos cuentan con algún tipo de tarifa social o especial, beneficiando a 46.532 personas. La bonificación total de todas estas tarifas asciende a 1,3 millones de euros.

AJUSTE EN LA FACTURA POR LA DANA 'ALICE'

Durante el Consejo de Administración de Aguas de Murcia también se ha aprobado un ajuste en la factura del agua para compensar a los usuarios afectados por la dana 'Alice', que provocó cortes de suministro o agua no apta durante varios días.

La medida contempla el descuento del consumo y de la cuota de servicio correspondientes a los días de incidencia. De forma orientativa, el ajuste medio será de unos 9,15 euros por contrato, aunque la cantidad final dependerá del consumo real de cada usuario.

A modo de ejemplo, en un consumo tipo de 20 metros cúbicos, el ahorro estimado puede alcanzar los 11 euros.

AVANCE DE LAS INVERSIONES Y DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA

Por otro lado, el Consejo ha sido informado del avance del Plan de Actuaciones 2024-2027, que cuenta con un presupuesto de 22,3 millones de euros, más de la mitad destinado a actuaciones en pedanías.

A cierre de 2025, el nivel de ejecución alcanza ya más de 10 millones de euros, beneficiando a cerca de 3.500 viviendas, con actuaciones como la ampliación y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Murcia y pedanías como El Palmar, Beniaján, Corvera y Los Martínez del Puerto; la mejora del drenaje con la instalación de nuevos imbornales y cambio de rejillas en varias zonas, incluida la Plaza Julián Romea y centro de Murcia, así como la instalación de generadores fotovoltaicos para autoconsumo en infraestructuras de Aguas de Murcia y adecuación de puntos de vertido al RD 665/2023.

Asimismo, continúan avanzando los proyectos del Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, con una inversión de 8,5 millones de euros destinados a modernizar la gestión del agua en el municipio.

Entre las acciones ya implementadas destacan las mejoras en las grandes Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) para disminuir el consumo energético y aumentar la autosuficiencia y la monitorización en tiempo real de las captaciones que abastecen a la red urbana de riego del municipio, que permitirán la gestión remota de los mismos.

Asimismo, se ha informado sobre la instalación de 6.327 contadores inteligentes, de los 11.750 previstos, que ofrecerán a los usuarios ventajas como el control en tiempo real del consumo, la detección temprana de fugas o consumos anómalos y el acceso diario a la información de su consumo.

También se incluye la sensorización para la monitorización de infraestructuras de abastecimiento y de saneamiento, abarcando puntos de alivio a cauce público, y la implementación de mejoras para la disminución del consumo energético y un aumento de la autosuficiencia en estaciones depuradoras.

En la reunión también se ha tratado la actualización del Plan Municipal de Emergencia ante Situaciones de Sequía y la elaboración del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, así como el Plan Director de reutilización de recursos hídricos alternativos para el riego de parques y jardines y el modelado de procesos en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Contraparada, que permitirá una mayor eficiencia en su operación.

Estas ayudas se enmarcan dentro del PERTE para la digitalización del ciclo del agua, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y tienen como objetivo mejorar la gestión del ciclo integral del agua, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.