Los taxis de Murcia contarán un sistema de prioridad para usuarios de perros guía y pegatinas informativas

Un usuario con su perro guía dentro de un taxi - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado la campaña para reforzar la accesibilidad en el servicio de taxi para personas usuarias de perros guía, que incluye la implantación de un sistema de registro de usuarios con prioridad en la asignación del servicio y la colocación de pegatinas informativas en los vehículos.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado que, con este servicio público, "las personas con discapacidad visual y sus perros guía van a tener prioridad a la hora de acceder mediante un registro que se va a realizar de todas ellas", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En el acto, que se ha celebrado en la parada de taxi de la plaza Cetina, han participado representantes de Radio Taxi Murcia, la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia y la ONCE, cuya implicación ha sido "fundamental" para diseñar una campaña orientada a adaptarse a las necesidades de los ciudadanos.

REGISTRO DE USUARIOS Y PEGATINAS IDENTIFICATIVAS

La principal novedad de la campaña es la creación de un registro específico de personas usuarias de perros guía, que permitirá darles prioridad en la asignación de taxis. Así, podrán inscribirse en este registro, aunque también podrán indicar tal condición en el momento de llamar para solicitar el servicio.

La prioridad en la asignación del taxi, que ha comenzado a aplicarse este lunes, "supone un avance hacia la accesibilidad real y dota de una mayor flexibilidad del servicio, adaptándolo a sus necesidades", han señalado.

La campaña incorpora también una medida de carácter informativo y visual, ya que, desde este lunes, los taxis contarán con pegatinas identificativas con la imagen de un perro guía y el texto 'Perro guía, sí', que permitirán reconocer de forma clara a los vehículos y contribuirán a normalizar y fomentar la presencia de estos animales en el servicio. Esta señalización, que se irá incorporando de forma progresiva, refuerza la concienciación y evita posibles dudas de usuarios o profesionales.

UN SERVICIO NORMALIZADO Y SIN RECARGOS

Durante la presentación se ha recordado que las personas usuarias de perros guía ya podían acceder al servicio con sus asistentes caninos, teniendo esta campaña un marcado carácter informativo y de fomento del uso del servicio.

Asimismo, se ha subrayado que el acceso de perros guía no conlleva ningún recargo adicional, incluido el de limpieza, evitando de esta forma discriminaciones y garantizando la accesibilidad universal del transporte público.

EL PAPEL DEL PERRO GUÍA Y DEL TAXI EN LA INCLUSIÓN

En el acto se ha puesto en valor el papel fundamental del perro guía como herramienta de autonomía, seguridad e inclusión para las personas con discapacidad visual, permitiéndoles desplazarse con normalidad y participar plenamente en la vida social.

En este contexto, se ha destacado también el papel del taxi como servicio público esencial, clave para garantizar una movilidad inclusiva y adaptada a las necesidades de cada usuario.

COMPROMISO MUNICIPAL CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado el funcionamiento de las medidas que integran la campaña y ha subrayado el carácter pionero de una iniciativa que va más allá del reconocimiento formal del derecho de acceso y apuesta por soluciones que adapten el servicio a las necesidades de los usuarios. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración con el sector del taxi y las entidades sociales para avanzar en una verdadera accesibilidad universal.

Esta iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento en el ámbito del transporte, como el programa bonotaxi o las ayudas a los vehículos adaptados, consolidando la apuesta por la integración, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.