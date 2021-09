El TCM celebra su décimo aniversario con las acrobacias y poesía del Ateneu Popular 9 Barris, Premio Nacional de Circo

El Teatro Romea también comienza esta semana su nueva programación con el concierto de Isaac et Nora & Fetén Fetén

MURCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Murcia (TCM) celebra esta semana su décimo aniversario con 'Sopa y lo que el viento no se llevó', un espectáculo del Ateneu Popular 9 Barris, Premio Nacional de Circo 2019, que se representará el viernes, 1 de octubre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La compañía catalana fue, el 4 de octubre de 2011, la encargada de inaugurar este espacio municipal, poniendo así fin a 27 años de cierre e inactividad, recuperando un espacio cultural emblemático de la ciudad y haciendo asimismo un guiño a la primera representación, también circense, que acogió el teatro tras su construcción, a finales de 1892.

En estos primeros diez años de andadura, el circo ha estado muy presente en la programación de este espacio abierto también al teatro, a la danza contemporánea y a los nuevos lenguajes escénicos; un escenario que apuesta por la innovación y la versatilidad y que se ha ganado un hueco en la escena nacional gracias a su programación y a las posibilidades técnicas que ofrece.

'Circumstàncies' fue ese primer espectáculo que presentó L'Ateneu Popular 9 Barris en Murcia en 2011 y, aunque desde entonces ha pasado en más ocasiones por el escenario del TCM, esta nueva actuación será especial, además de por el propio aniversario, porque se trata de un espectáculo de gran formato que cuenta con cinco intérpretes y en el que se combinarán seis disciplinas circenses: cuerda volante, cuerda fija, capilotracción, acrobacia, trapecio y acrobacia en movimiento con break-dance.

El circo, el humor y la tragedia, además de la poesía que acompaña siempre los montajes de la compañía catalana, servirán para transportarnos a la Navidad y asistir, casi como unos comensales más, a una comida familiar que resultará no ser tan típica como cabría esperar. Una reunión que se repite año tras año... en la misma mesa, bajo la misma ventana, la misma receta, el mismo abeto, las mismas canciones.

Encuentros marcados por el ritmo de los inviernos y protagonizados por una extraña familia en la que, sin embargo, cada espectador podrá verse reflejado. Y que dará forma a un espectáculo que, según la propia compañía, nos habla de tradición y hábitos, de la ausencia, la vida que pasa y los recuerdos que definen quiénes somos.

'Sopa y lo que el viento no se llevó' llega al TCM a través del circuito de Circo a Escena (promovido por el Inaem, La Red Española de Teatros y CircoRed) y se podrá ver el viernes, 1 de octubre, a las 19 horas. Las entradas están a la venta por el precio de 10 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas) y a través de su página web, 'http://www.teatrocircomurcia.es'.

MÚSICA EN EL ROMEA

En el Teatro Romea de Murcia, la nueva temporada teatral comenzará con música y con cuentacuentos para los más pequeños. El sábado, 2 de octubre (20 horas), subirán al escenario Isaac et Nora y Fetén Fetén, que se han unido en una gira por España para demostrar que la música popular no entiende de fronteras ni de generaciones, pero sí de mezclarse y encontrarse en un camino común; ese en el que la música nace de la verdad.

Los jóvenes franceses Isaac et Nora revolucionaron internet con sus versiones de grandes temas latinamericanos grabadas desde su casa. 'Veinte años' se convirtió en un fenómeno viral gracias a la voz dulce de Nora, el sonido de la trompeta de Isaac y el acompañamiento a la guitarra de su padre, Nicolas. Y ahora los tres se unen en los escenarios a los burgaleses Fetén Fetén, auténticos orfebres de la canción tradicional.

Se trata de un proyecto formado por músicas del repertorio popular latinoamericano que Isaac & Nora cristalizó en 'Latin & Love Studies' y del repertorio tanto instrumental como 'Cantable' (título de sus últimos trabajos) de Fetén Fetén.

Las entradas para este concierto están también a la venta, por 10, 12 y 15 euros, en la taquilla del Romea (abierta de martes a viernes, de 11 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas) y a través de su página web, 'http://www.teatroromea.es'.

Y además de la música, el sábado el Teatro Romea también abrirá de nuevo sus puertas a los cuentos teatralizados en inglés. Será por la mañana, a las 12 horas, en el Salón de los Espejos y el primero de los clásicos que podrán disfrutar los más pequeños será 'The Three Little Pigs', interpretado por Eva Mataix. Las entradas para este y el resto de cuentacuentos del ciclo 'Pequeño Romea', están a la venta por 5 euros.