El Teatro Guerra abrirá este invierno tras las obras de restauración del interior y de dos de sus fachadas

Obras de las fachadas del Teatro Guerra - PP LORCA

LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde y presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, y el secretario ejecutivo de turismo del PPRM, Juan Francisco Martínez, han avanzado que las obras de restauración del interior del Teatro Guerra y de dos de sus fachadas reabrirán este invierno.

Las obras de restauración de las fachadas cuentan con un presupuesto de más de 267.000 euros y se han organizado en dos fases. La primera comenzó hace unas semanas con la colocación de andamios en la calle Doctor Arcas Meca y en la fachada principal de la plaza Calderón. La planificación contempla iniciar a mediados de diciembre la segunda fase, que abarcará las fachadas de las calles Príncipe Alfonso y Poeta Carlos Mellado.

El calendario tiene en cuenta la campaña de Navidad y la actividad comercial y hostelera del entorno. Para reducir las molestias, se han mantenido reuniones con la dirección técnica de las obras, los técnicos municipales, la empresa contratista, Policía Local, Hostelor y los establecimientos afectados, coordinando la ocupación de los espacios y las afecciones a las terrazas, según han informado desde el partido.

Los trabajos de restauración de la fachada avanzan en el lateral de la calle Doctor Arcas Meca y fachada principal, de la Plaza de Calderón de la Barca, con la consolidación de cornisas, arcos, reparación de grietas en muros de fábrica y picado de revestimientos en planta baja. Las próximas semanas se empezarán aplicar las distintas capas de revocos de cal.

En el interior ya se han colocado las puertas resistentes al fuego que permiten sectorizar las distintas zonas del teatro. También se han reparado desconchados, grietas y humedades en pasillos, escaleras, salas y almacenes del sótano, y se han instalado soluciones de revestimiento con ventilación en determinados muros afectados por humedades.

En cuanto al balizamiento de emergencia de las escaleras, se han colocado 437 balizas y renovado parte del cableado deteriorado y en las próximas semanas se empezarán a colocar las luminarias de emergencia en las distintas dependencias.

La rehabilitación del teatro incluye la renovación de todas las tuberías y bocas de incendio de la instalación de protección contra incendios, así como todos los sistemas de detección y alarma y la megafonía de emergencia, junto con los trabajos del sistema de control de temperatura y evacuación de humos.

Además, los alumnos y monitores del Programa Experiencial 'Minerva', desarrollado por la concejalía de Empleo y Desarrollo Local y cofinanciado por el SEF y el Ayuntamiento, han realizado labores de albañilería, fontanería y electricidad dentro de esta intervención.

GIL: "EL GUERRA OCUPA UN LUGAR ESPECIAL EN LA VIDA DE LOS LORQUINOS"

Fulgencio Gil ha destacado que "el Guerra ocupa un lugar muy especial en la vida de los lorquinos. Muchos hemos crecido asistiendo a sus representaciones, participando en actividades sobre su escenario o compartiendo momentos que recordamos con cariño" Gil ha explicado que era necesario intervenir a fondo en el edificio, resolver sus deficiencias y renovar sus sistemas de seguridad.

El presidente del PP de Lorca ha explicado que la intervención responde a la necesidad de resolver las deficiencias que presentaba el edificio, renovar instalaciones deterioradas y adecuar sus sistemas de protección contra incendios, y ha apuntado que las actuaciones cuentan con una inversión global de 700.000 euros, con financiación del Ayuntamiento de Lorca y del Gobierno regional a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM).

"Había problemas que debían haberse corregido antes y que, con el paso del tiempo, se habían agravado", ha afirmado Gil. Asimismo, ha recordado que la intervención cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El secretario ejecutivo de turismo del PPRM ha añadido que "recuperar el Teatro Guerra también supone recuperar uno de los atractivos de Lorca como destino cultural. Su historia, su arquitectura y su programación son motivos para visitar la ciudad, recorrer sus calles y conocer todo lo que ofrece".

El Teatro Guerra fue inaugurado en la primavera de 1861. Su sala dispone de un patio central en forma de herradura, plateas, anfiteatro con barandales de hierro colado y un amplio paraíso. Los techos fueron decorados originalmente por el pintor madrileño Miguel Reyes, cuyas pinturas, debido a su deterioro, fueron sustituidas posteriormente por las de Muñoz Barberán, inspiradas en el carnaval de Venecia.