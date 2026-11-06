El Teatro de Invierno de San Javier acoge este fin de semana la comedia '53 domingos'

Archivo - Imagen promocional de '53 domingos' - TEATRE CONDAL - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Teatro de Invierno de San Javier levantará este sábado el telón para recibir la representación de '53 domingos', una obra escrita por el dramaturgo catalán Cesc Gay, han informado desde el Consistorio.

La obra gira en torno a tres hermanos que se reúnen para abordar una delicada cuestión relacionada con su padre anciano. Lo que comienza como una conversación aparentemente sencilla acaba convirtiéndose en una sucesión de situaciones tan disparatadas como reconocibles, en las que salen a la luz viejos reproches, secretos familiares y diferentes formas de entender la vida.

Con un texto cargado de humor, ironía y diálogos brillantes, '53 domingos' ofrece una reflexión sobre la familia, el paso del tiempo y las dificultades para tomar determinadas decisiones cuando los sentimientos entran en juego. Todo ello envuelto en un ritmo ágil que garantiza las risas del público.

La representación forma parte de la programación de otoño de la concejalía de Cultura en el Teatro de Invierno de San Javier. Venta de entradas en sacatuentrada.es