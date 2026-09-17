El Teatro de Invierno de San Javier programa doce espectáculos hasta el 11 de diciembre

Imagen promocional de '53 domingos'. - TEATRE CONDAL

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Teatro de Invierno de San Javier inaugura la nueva temporada el próximo 3 de octubre con 12 espectáculos que se prolongarán hasta el 11 de diciembre, con el teatro como protagonista en una programación que incluye música, humor y títeres.

El concejal de Cultura, David Martínez ha presentado la programación que ya está en su totalidad a la venta a través del nuevo portal sanjavier.sacalaentrada.es y a través de la página del festival 'Murcia Sonríe', en el caso de los dos monólogos 'El raro de los 90's' de David Domínguez ( 3 de octubre) y 'Tremenda', de Petite Lorena(28 noviembre), según han informado desde el Consistorio.

Además, la programación incluye una nueva edición del Festival Flamenco (10 octubre) de la peña local de Flamenco y Copla El Arte, que se celebrará el 10 de octubre con entradas en taquilla a 5 euros y jubilados gratis.

El apartado musical ofrece por primera en el Teatro de Invierno a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que interpretará el 'Concierto de Aranjuez(29 octubre), dirigida por Leonardo Martínez con el solista, Rainer María Nero, un referente mundial para la obra del maestro Joaquín Rodrigo. El concierto de la OSRM será el aperitivo del Folk Music Festival, que se celebrará en noviembre y que se presentará en breve, ha adelantado David Martínez.

En materia musical figura asimismo la Banda Sinfónica de San Javier con su tradicional concierto de Santa Cecilia(15 noviembre). El programa incluye un espectáculo familiar de títeres, el multipremiado, 'Sòmion: La ciudad de los oficios imposibles'( 6 noviembre), de El que ma queda de Teatre, que llega mediante la colaboración por primera vez del Ayuntamiento de San Javier con el festival 'Títeremurcia'.

La oferta teatral incluye 'Misery'(17 octubre), de William Goldman basada en la célebre novela de Stephen King. Una historia de terror psicológico protagonizada por un escritor y una inquietante admiradora con Carmen Conesa, Marcial Álvarez y Alberto Vázquez en el reparto dirigidos por José Saiz.

También se podrá ver '53 domingos'(7 noviembre), una comedia de Cesc Gay sobre la familia en tiempos modernos interpretada por Julián López, Candela Serrat, Pepa Charro y Xavi Mira. La obra explora las dinámicas familiares y la forma en que acaban afectando los irresolubles vínculos que genera la propia familia.

El programa incluye la producción murciana 'El Sr. Ibrahim y las flores del Corán'( 14 noviembre), una adaptación teatral de la novela del escritor belga Éric-Emmanuel Schmitt, que aborda la tolerancia y el entendimiento entre culturas a través de la amistad entre un adolescente judío solitario y el señor Ibrahim, un sabio tendero musulmán de París, a los que dan vida Sergio Alarcón y Carlos Esteve. Jorge Fullana dirige esta versión de Ernesto Caballero.

Otro de los títulos que se podrán ver en el Teatro de Invierno es 'A puerta cerrada'( 29 noviembre), de Jean Paul Sartre con dirección de Ainhoa Amestoy con Isabel Ordaz, Pere Ponce, Olivia Molina y Jesús Asensi en el reparto. La obra coloca a dos mujeres y un hombre en una especie de infierno custodiados por un guardián ya muerto como ellos, para hablar sobre la culpa, la mirada del otro y la libertad.

'Despedida de casada'( 4 diciembre), de Natalia Y Rodríguez es otra producción murciana dirigida por Encarna Illán. Se trata de una comedia agridulce protagonizada por cuatro amigas desde el instituto que a base de humor y amistad se proponen celebrar la vida aunque haya un abandono por medio.

Por último se podrá ver 'Un viaje sin retorno'( 11 diciembre), una comedia dramática escrita por el actor Álex Gadea y protagonizada por él mismo junto a Ana Ruiz. Se trata de un homenaje a los cómicos de la posguerra, con dos personajes de la España rural de los años 50 que entran por accidente en el mundo del espectáculo itinerante.