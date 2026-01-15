El Teatro Romano de Cartagena aparece en el boleto de la ONCE de este domingo como homenaje a 'La chispa de la vida'

Presentación del cupón de la ONCE en el que aparece el Teatro Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Teatro Romano de Cartagena aparece en el boleto de la ONCE que se sortea este domingo, 18 de enero, como parte de una línea de cupones que muestra escenarios de película. La elección de Cartagena se debe a la película 'La chispa de la vida', grabada en Cartagena en 2011 por el director Álex de la Iglesia, con José Mota y Salma Hayek como protagonistas.

La concejala de Servicios Sociales, Cristina Mora ha señalado que este cupón, de los que se pondrán a la venta más de 5 millones, "es mucho más que un boleto", ya que se convierte en una forma especial de mostrar Cartagena al resto del país. Y ha destacado que cada cupón "transmite no solo el nombre de Cartagena, sino también sus valores como ciudad milenaria, orgullosa de su pasado y comprometida con su futuro", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

En nombre de la alcaldesa Noelia Arroyo, la edil ha agradecido a la ONCE su compromiso continuo con Cartagena y ha subrayado que ambas instituciones comparten valores como la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la inclusión real. "La ONCE no solo genera empleo y autonomía, genera dignidad, libertad y ciudadanía plena", ha afirmado. Finalmente, ha animado a comprar el cupón de este domingo como una forma sencilla de colaborar con la ONCE y, al mismo tiempo, de mostrar la riqueza histórica y humana de Cartagena en toda España.

Por su parte, la directora de la ONCE en Cartagena, Gema Pozo ha destacado el orgullo que supone para la organización presentar "un cupón de película" con Cartagena como imagen. Ha agradecido la labor de los vendedores, a los que se les conoce como 'centinelas de la ilusión'. Pozo ha subrayado que esta serie de cupones proyecta ciudades españolas ligadas al cine y ha asegurado que "Cartagena tiene chispa", en referencia tanto a la película como al carácter de la ciudad.

Así, el delegado regional de la ONCE, Juan Carlos Morejón ha explicado que la organización decidió lanzar una colección de cupones dedicados a películas rodadas en España y que Cartagena fue una elección natural por el valor "simbólico y visual" del Teatro Romano.