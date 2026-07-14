Técnicos municipales entran con orden judicial a Villas Caravaning para iniciar la descentralización de contadores

Complejo de Villas Caravaning - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y de la empresa concesionaria de abastecimiento de agua han accedido este martes al complejo de Villas Caravaning para iniciar los estudios de la red interior de distribución de agua, un paso necesario para la futura instalación de contadores individuales.

La entrada a la urbanización se ha llevado a cabo mediante una orden judicial solicitada por el Consistorio, después de que la comunidad de propietarios no autorizase previamente el acceso de los operarios.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha explicado que la actuación se ha desarrollado "con total normalidad y sin incidentes" gracias a la colaboración de una trabajadora de la comunidad de propietarios que ha mostrado "su total disposición a colaborar en todo lo necesario".

Ortega ha precisado que este acceso no supone el inicio inmediato del montaje de los nuevos equipos. En esta fase, personal técnico y de la concesionaria examinará el estado de la red de distribución para determinar si es necesario realizar obras de acondicionamiento previas y asegurar que la descentralización se ejecute con plenas garantías técnicas.