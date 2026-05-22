Tellado (PP) apoya a Rebeca Pérez en su nombramiento como alcaldesa: "Murcia está en las mejores manos"

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha asistido al Pleno extraordinario en el que ha sido nombrada Rebeca Pérez como alcaldesa de Murcia.

"Tengo la sensación de que en esta toma de posesión se cumple la voluntad de José Ballesta", ha compartido Tellado con los medios al término del acto.

El secretario general de los 'populares' ha definido a la nueva alcaldesa como "una mujer joven, preparada, valiente, que tiene junto a ella un gran equipo". "Creo que Murcia está en las mejores manos", ha apostillado.

Tellado ha apuntado que ha visitado la ciudad para mostrar el respaldo de la dirección nacional del partido a la alcaldesa y su equipo. "Estamos felices de que este ayuntamiento siga contando con un Equipo de Gobierno preparado, centrado en lo importante y que siga la senda que marcó Ballesta".