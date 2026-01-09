El tenor Jesús Hernández ofrece un concierto solidario en San Javier a favor de la Asociación Parkinson Mar Menor - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El tenor Jesús Hernández ofrecerá el próximo viernes 16 de enero a las 20.00 horas un concierto solidario con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Parkinson Mar Menor (APAMM).

Las entradas del concierto, que se celebrará en el Centro Cívico Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera, ya están a la venta por 10 euros en la sede de la asociación en la calle Padre Juan s/n, en el Centro de Personas Mayores, y también se aceptan donaciones voluntarias, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El evento busca visibilizar la labor de esta entidad que presta apoyo terapéutico y emocional tanto a personas con Parkinson como a sus familias, han explicado.

La concejala de Derechos Sociales, María del Mar Pérez, ha destacado el respaldo municipal a esta iniciativa y ha señalado que "desde el Ayuntamiento se renovará este año el convenio de colaboración por valor de 4.000 euros para seguir apoyando terapias fundamentales para los usuarios de la asociación".

Por su parte, la presidenta de APAMM, Marisa González, ha agradecido la implicación del municipio, afirmando que "aunque seamos una asociación pequeña, funcionamos como una gran familia, y eventos como este nos permiten seguir adelante con terapias que mejoran la calidad de vida de nuestros usuarios". Actualmente, APAMM ofrece fisioterapia, logopedia, psicología, terapia ocupacional y grupos de ayuda mutua, entre otros servicios.

El tenor Jesús Hernández, impulsor del concierto, interpretará un repertorio lírico y popular. "Es un orgullo poder devolver a mi pueblo algo tan valioso como la música, y si además sirve para ayudar, la emoción es doble", ha declarado.

Además del concierto, se ofrecerá al público información sobre las actividades de la asociación y cómo colaborar.