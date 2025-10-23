El Tenorio, "una marcianada de 3 horas", regresa fiel al Teatro Romea

El elenco de 'Don Juan Tenorio' durante la presentación de la obra en el Teatro Romea - EUROPA PRESS

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Don Juan Tenorio' de la Compañía Cecilio Pineda regresa, como cada año, a las tablas del Teatro Romea de Murcia del 29 de octubre al 2 de noviembre con seis representaciones, incluyendo una para los Centros de Mayores el día 3.

Una cita "ineludible para quienes amamos la Cultura", ha asegurado el concejal del ramo, Diego Avilés durante la presentación. El edil, ha confesado entre risas que se subirá al escenario este año de una cita a la que "cada vez viene más gente de fuera de Murcia y de la Región".

"En tiempos de cambios vertiginosos, con la aparición de la Inteligencia Artificial, lo que nosotros representamos es la verdad, autenticidad de palabra, de voz, de cuerpo, de pulso de los actores", ha defendido el director de la compañía e intérprete de Don Juan Tenorio.

Esta "marcianada" de 3 horas de duración a la que "viene gente todavía" después de 36 años seguidos representándola es "muy difícil pero apasionante", ha asegurado.

"Traemos un Don Juan Tenorio con todo el sabor y la estructura del teatro más clásico posible, con telones de papel pintados a mano del final del siglo XIX acompañados de una escenografía renovada basándonos en viejos grabados y asesoramiento de la Universidad de Murcia", ha apuntado Navarro.

Casi 100 trajes de la sastrería Cornejo forman el vestuario de este Tenorio. Reproducciones del vestuario de la época de la España Imperial que han seleccionado sin "brillis y colorines" para hacerlo "más sobrio y más propio de la época".

Un elenco de 50 personas, "el mejor de Murcia", que se "redescubre y recupera sensaciones" en cada ensayo, entre actores, figurantes, cantantes y bailarines, pondrán en pie esta obra "inviable" en otro contexto. Por esta complejidad, ha asegurado, no salen de gira.

Este año, la compañía cede un palco a Assido en el que seis usuarios disfrutarán, "unos por primera vez y otros de nuevo", de la obra, ha asegurado una de las afortunadas, Leire Fuster.

El tríptico de este año cuenta con un texto del decano de la Facultad de Letras de la UMU, José Antonio Molina, y una ilustración de Zacarías Cerezo.

HORARIOS Y ENTRADAS

Las funciones se representarán a las 20.00 horas, excepto la del 2 de noviembre, que subirá el telón a las 19.00 horas.

Las entradas, con un precio de entre 15 y 20 euros están a la venta en www.teatroromea.es